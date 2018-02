Ticketmaster vendrà les entrades de tots els esdeveniments dels Jocs

La previsió és que es puguin adquirir molt aviat, en les primeres setmanes del mes de març

Actualitzada 22/02/2018 a les 20:52

Ticketmaster serà l’empresa responsable de gestionar la venda d’entrades per a totes les activitats vinculades amb els Jocs Mediterranis. Aquesta redacció va confirmar ahir, en paraules del regidor i comissionat per Tarragona 2018, Javier Villamayor, que Ticketmaster ha estat l’empresa que ha guanyat el concurs, i en els pròxims dies «començarem a treballar en l’operatiu», ja que la voluntat és que les primeres entrades es pugui adquirir «en les primeres setmanes de març».Villamayor, va remarcar que els preus que es cobraran encara no es poden fer públics, però va assegurar que «seran populars, perquè volem que pugui assistir el nombre més gran d’espectadors possible». El comissionat va afegir que «no volem que passi com en competicions molt importants, fins i tot Jocs Olímpics, en què hi ha esports que no omplen les grades».Per altra banda, el nom dels esportistes que representaran l’Estat en els Jocs Mediterranis no es coneixerà fins pocs dies abans de l’inici de la competició. Segons ha informat l’organització, «no serà fins al 7 de juny, aproximadament, que es tancarà el període d’inscripcions i se sabrà, llavors, oficialment, qui i quants esportistes portarà el Comitè Olímpic Espanyol». Contràriament al que succeeix en altres competicions, no són les federacions, sinó els Comitès Olímpics Nacionals, els que determinen el nombre i els esportistes que hi prendran part. Per tant, encara es desconeix si algun esportista de les comarques de Tarragona participarà en els Jocs.