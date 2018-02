Actualitzada 23/02/2018 a les 21:09

Un lector del Diari Més ens ha fet arribar unes imatges per a denunciar que hi ha molts veïns de la zona del carrer Eivissa de Tarragona que no tenen cura dels seus gossos quan els treuen al carrer.El denunciant es refereix de manera concreta a les pixades i defecacions que els animals fan de manera habitual a la cruïlla del carrer Eivissa amb Jaume I. Les parets de la façana dels establiments i la vorera apareixen de manera reiterada, afirma, 'decorades' amb excrements de gos.