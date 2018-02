PDeCAT, ERC, Cs i CUP reclamem mesures urgents per acabar amb la inseguretat al Serrallo

Presentaran aquest dilluns una moció conjunta en què també sol·liciten posar en marxa un pla integral per millorar el barri marítim

Els grups municipals del PDeCAT, ERC, Cs i CUP reclamaran, mitjançant una moció al plenari de dilluns vinent, mesures urgents per posar fi als episodis d’inseguretat que es produeixen des de fa anys al barri del Serrallo. Els quatre grups municipals recorden que, des del 2015, el barri marítim de Tarragona està patint una situació d’inseguretat a conseqüència de les reiterades actuacions incíviques i delictives.L’ocupació d’habitatges i el tràfic de drogues són algunes de les greus problemàtiques amb les quals conviu el barri del Serrallo i que provoquen una percepció d’inseguretat entre els veïns i veïnes d’aquesta zona de la ciutat.D’altra banda, els quatre grups municipals també assenyalen que en els darrers anys el Serrallo ha patit una manca d’inversió en la millora de l’espai públic que ha provocat que encara existeixi el cablejat aeri, que moltes zones no estiguin degudament il·luminades i que molts carrers restin bruts durant mesos.Per tot plegat, els quatre grups municipals sol·liciten un pla integral del Serrallo mitjançant el qual, amb la participació veïnal, es fomenti la bona convivència, la dinamització social i comercial i es millori l’espai públic actualment degradat.Entre les mesures concretes que es proposen en la moció destaca l’execució forçosa i subsidiària per part de l’Ajuntament dels pisos buits del barri davant els supòsits de negativa de l’obligació de conservació i ús social de la propietat i, en tot cas, la realització del procediment sancionador corresponent en cas d’incompliment.La instal·lació de càmeres de seguretat en punts estratègics, el manteniment de la presència policial, el soterrament del cablejat aeri, un pla de conversió en zona de vianants en diversos carrers i la millora de l’enllumenat i la neteja, entra d'altres.