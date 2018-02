La UGT denuncia que no s'acceptarà el seu recurs contra el catàleg municipal de llocs de treball

Els sindicalistes afirmen que en el ple de l’Ajuntament de Tarragona de dilluns es desestimarà el recurs contra les modificacions de la relació de llocs de Treball, que titllen de «discrecionals i arbitràries»

Actualitzada 23/02/2018 a les 12:43

La UGT ha denunciat que l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona desestimarà, en el ple del proper dilluns 26 de febrer, el seu recurs contra les modificacions de la relació de llocs de treball. Els sindicalistes titllen aquestes modificacions de «discrecionals i arbitràries» i exposen que són rebutjades tant per la representació de treballadors i treballadores del consistori com pels partits de l’oposició.Els sindicalistes apunten que l’equip de govern ha presentat dues propostes per modificar la relació de llocs de treball «de forma discrecional, sense tenir en compte cap de les al·legacions que els representants dels treballadors i treballadores havien presentat a la mesa de negociació». Aquestes propostes, presentades el 9 d’octubre i el 22 de desembre del 2017, afecten un nombre molt reduït del personal i, segons la UGT, «representen una despesa desproporcionada». Ambdues van ser aprovades en segons votació, la primera amb el vot de qualitat de l’alcalde, mentre que en la segona un membre de l’oposició va canviar el seu vot.L’última modificació de la relació de llocs de treball suposa una despesa de 800.000 euros, quan el 25 de novembre de 2011, la majoria dels sindicats que formaven part de la representació del personal de l’Ajuntament, en el marc de la mesa de valoració de llocs de treball, acordaven una relació de llocs de treball que suposava 700.000 euros i era d’aplicació per a tot el personal de l’Ajuntament, tal com exposa el sindicat.La UGT va presentar un recurs contra aquestes modificacions el qual, segons apunta el mateix sindicat, serà desestimat el proper dilluns per l’equip de govern. Els sindicalistes denuncien que «moralment no és acceptable aprovar cap proposta que afecta favorablement un nombre tan menor de persones, quan la plantilla de l’Ajuntament de Tarragona supera amb escreix el miler de treballadors».