La CUP es querella contra Milà per la tramitació del Pla de la Budellera

L’equip de govern diu que la denúncia «no té cap mena de fonament i només té com a objectiu embrutar el bon nom i el prestigi del regidor»

Actualitzada 23/02/2018 a les 15:58

El grup municipal de la CUP ha presentat una querella contra el regidor de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, per la tramitació del PP-24, més conegut com el Pla Parcial de la Budellera. Milà ja estat citat a declarar al Jutjat número 1 de Tarragona per donar totes les explicacions respecte aquesta temàtica.L’Ajuntament de Tarragona ha manifestat, en un comunicat, que s’ha assabentat de la querella el matí d’aquest divendres. També ha informat que ja ha facilitat al Jutjat tota la documentació de l’expedient en qüestió que ha estat requerida.L’equip de govern ha manifestat tot el suport al conseller Milà davant el que consideren una «ofensiva totalment inexplicable». «És difícil justificar que es presenti una querella en un tema en el qual s’està fent un seguiment tècnic i jurídic exhaustiu i transparent», ha manifestat en un comunicat. L’equip de govern creu que la denúncia «no té cap mena de fonament i només té com objectiu embrutar el bon nom i el prestigi del regidor Josep Maria Milà», segons l'equip de govern, «una estratègia habitual de la CUP per bloquejar el govern de la ciutat».