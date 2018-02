La CUP alerta Ballesteros que el cessament d'Estrada no canviarà la seva manera de fer oposició

El grup demanarà que es retiri el punt de l'ordre del dia del plenari de dilluns a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 23/02/2018 a les 20:11

El grup municipal de la CUP a Tarragona ha alertat aquest divendres a l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, que malgrat que se cessi la regidora Laia Estrada continuaran fiscalitzant l'acció de govern. Al ple de dilluns es portarà una proposició d'alcaldia pel seu cessament arran de la sentència del cas Bershka, que condemna Estrada a tres mesos de presó i a inhabilitació al dret de sufragi passiu.La CUP veu en la decisió una «'vendetta' política» i creu que el secretari municipal ha fet una interpretació de la norma «molt concreta» que «beneficia una part i en perjudica una altra», segons Estrada. En aquesta línia, la portaveu carrega contra l'alcalde per utilitzar «argúcies legals» per vèncer en allò que «no és capaç de guanyar amb arguments».Els cupaires ja han apuntat que intentaran que es retiri aquest punt de l'ordre del dia del plenari, en què es portarà a votació demanar a la Junta Electoral que es cobreixi la seva vacant.Laia Estrada ha insistit que la sentència del cas Bershka, que la condemna a tres mesos de presó i a partir de la qual se la vol fer fora, «no diu res d’inhabilitació» i que la intenció de fer-ho no li ha comunicat el jutge, «sinó, en una trucada, la consellera Begoña Floria».Per la seva banda, el regidor Jordi Martí Font explicava que des de l'equip de govern no s’ha tingut en compte, «tot i que l’Ajuntament és part en aquesta denúncia i per tant té accés a tot allò relacionat amb el cas, que s’ha sol·licitat una substitució de la pena de presó per multa».Des de l’assemblea de la formació s’ha convocat per mostrar el suport a Estrada durant el plenari de dilluns.