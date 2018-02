Els acusats de desordres el 3-O es defensen de la «repressió de l'Estat»

Als regidors Estrada i Martí i a tres persones més, se’ls atribueix un delicte de desordre públic

Actualitzada 22/02/2018 a les 20:16

Els regidors de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona. Laia Estrada i Jordi Martí, i altres tres persones, entre elles Santi Fortuny i Antonio Mota, acusats d’un delicte de desordre públic per la seva intervenció en la vaga del passat 3 d’octubre, van arremetre contra «els Mossos d’Esquadra, que assenyalen a persones per participar en un acte legal» i contra «l’Estat espanyol repressor». Els cinc estan cridats a declarar al Jutjat d’Instrucció el pròxim 5 d’abril. En una roda de premsa celebrada a les escales de la Catedral, els acusats van rebre el suport de diverses persones, entre les quals es trobava el president de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, i els regidors d’ERC Pau Ricomà i Xavier Puig.Eva Pons, advocada d’Alerta Solidària, va recordar que els cinc acusats «van ser denunciats pels Mossos d’Esquadra per participar en una vaga legítima, la del 3 d’octubre, que es va fer amb motiu de les càrregues policials del dia del referèndum –dos dies abans–, en una jornada en què el poble català va sortir a defensar els ferits de l’1-O». Pons va recordar que «hi ha més de 85 persones imputades per participar en la vaga i en la jornada del referèndum», i va afegir que «sortirem al carrer sempre que sigui necessària».Per la seva banda, Jordi Martí va dir que, «aquell dia, no vaig ser detingut per ser regidor, sinó per estar al carrer com a membre de la CGT, uns dels sindicats que va convocar la vaga, per sortir per estar en contra de la repressió i, també, defensar els drets laborals de la gent que treballa, no dels que ens roben des del poder». Martí va afegir que les denuncies formen part «d’un muntatge per provocar por a la gent, però nosaltres seguirem treballant en la nostra línia».En la roda de premsa també va intervenir Laia Estrada, qui va referir-se a «un nou cas de persecució política i de criminalització de la protesta», i va remarcar que «estem arribant al límit d’un Estat repressor que fa coses pròpies de la dictadura, de persecució contra la dissidència a l’Estat espanyol». Estrada va subratllar que «nosaltres volem construir un país impregnat en llibertats i els altres no estan disposats a cedir una espurna del seu poder». «No farem ni un pas enrere», va assegurar la regidora de la CUP:Santi Fortuny, també acusat, va enviar «una forta abraçada a la gent represaliada dels Països Catalans, a Valtònyc, a Anna Gabriel i als exiliats i empresonats», i a aquells que «estan cridats per anar a judici».