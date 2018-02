El signe indi que bloqueja els iPhone arriba al Martí i Franquès

Es tracta d’un caràcter que bloqueja els dispositius que no tinguin la versió iOS 11.3 instal·lada

La lletra índia de l’alfabet telegu que bloqueja els mòbils Iphone ha arribat a l’Institut Martí i Franquès de la ciutat. Fins a sis alumnes de primer de Batxillerat han vist com el seu smartphone es bloquejava i es col·lapsava després de rebre un missatge, suposadament per part d’altres alumnes, amb el caràcter que es veu a la imatge. Aquest, afecta tots els dispositius d’Apple que no tenen instal·lada la versió iOS 11.3. Facebook, Whatsapp, correu electrònic i sistema operatiu s’aturen. Després, la pantalla es cobreix de negre i el dispositiu s’encalla. La solució, reiniciar-lo o, fins i tot, formatejar-lo. Les afectacions són encara més grans si el caràcter arriba a través d’una notificació, tal com ha passat al centre educatiu tarragoní.«Vam arribar a la classe d’història i un grup de nois ens va enviar un missatge, a mi i a les meves amigues. De sobte, la pantalla del mòbil es va posar completament negra i amb un cercle al mig, com si s’estigués carregant», detallava una de les alumnes del centre afectades, Andrea Cano, sobre el succés que va tenir lloc dimecres. La preocupació es va estendre entre les víctimes, que van començar a pensar que el seu Iphone es trencaria.El mòbil de Cano va romandre més d’una hora amb la pantalla negra. Després, es va tornar blanca amb el signe d’Apple al centre. «Vaig arribar a casa preocupada i el vaig connectar al carregador per veure si reaccionava», detallava la jove, que va esperar durant més d’una hora per veure si el dispositiu tornava a funcionar. En veure que no era així, va decidir avisar a un amic per veure si el podia arreglar. «Ell el va connectar a l’ordinador, el va reiniciar i el sistema va tornar a encendre’s, però vam haver de reconfigurar el mòbil, com si l’hagués comprat nou a la tenda», acabava dient Cano.Tant ella com la resta de persones afectades van dirigir-se al director de l’institut, Jean-Marc Segarra, per denunciar els fets. Segons relatava Cano, Segarra els va comunicar que no podia fer res perquè es tractava d’un incident relacionat amb els dispositius i que com a molt podria parlar amb els suposats autors. Amb tot, es tracta d’un episodi relacionat directament amb les noves tecnologies. Els problemes als instituts han canviat amb el pas del temps, i aquest incident n’és una mostra ben clara.