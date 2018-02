Centenars de Policies Nacionals i de Guàrdia Civils protesten a Tarragona per l'equiparació salarial

El ministre de l'Interior va anunciar aquesta setmana que només injectaria 500 milions d'euros en tres anys enlloc de 1.500

Actualitzada 23/02/2018 a les 18:43

agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se manifiestan ahora en Tarragona, en una Maratón de manifestaciones por todo el país para pedir equiparación salarial real con los Mossos de Esquadra con quién hay una diferencia salarial de entre 500 y 700 euros netos mensuales. pic.twitter.com/Z0ro6CQVat — Angel Moya (@AngelMoyatv) 23 de febrer de 2018

Gran afluencia de jusapol en Tarragona !juntos somos más fuertes. Todo un logro bravo @JUSAPOLtgn . No nos van a callar pic.twitter.com/1K3Du3jtaP — montse (@montse_cn) 23 de febrer de 2018

Aquesta tarda, a les 17 hores, s'han concentrat més d'un centenar de Policies Nacionals i Guàrdia Civils a la plaça Imperial Tarraco per demanar l'equiparació salarial amb les policies autonòmiques.Membres del partit de Ciutadans Tarragona han participat a la manifestació per recolzar els dos cossos policials. El periodista d'actualitat Angel Moya, de El Programa de Ana Rosa, ha piulat una foto de la protesta de Tarragona per mostrar el suport a la Policia Nacional i als Guàrdia Civils.La protesta forma part de les concentracions provincials que es celebren cada setmana arreu de l'Estat davant la decisió del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido de reduir la injecció de diners a 500 milions d'euros en tres anys per al complement específic i la productivitat quan l'oferta inicial, al gener era de 1.500 milions.Els sindicats i les associacions professionals de la policia espanyola i la Guàrdia Civils van titllar l'anunci, aquest dimarts, de «misèria inacceptable» i que la decisió «ofèn i falta el respecte» al col·lectiu policial.