Causa problemes en una pensió de Tarragona i acaba detingut per una ordre judicial

L’home, de 41 anys, tenia una ordre de recerca del Jutjat d’Instrucció número 2 de Reus

Actualitzada 23/02/2018 a les 10:10

Denunciat per conduir sense carnet

La Guàrdia Urbana va detenir, ahir dijous al migdia, un home de 41 anys per una ordre der recerca i detenció. Els fets van succeir quan el propietari d’una pensió va alertar al cos policial que tenia problemes amb un client.Una patrulla es va traslladar fins al lloc, on els agents van identificar l’home i van comprovar que tenia pendent una ordre de recerca, detenció i presentació dictada pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Reus. Per aquest motiu va ser detingut i posat a disposició judicial.Per altra banda, la Guàrdia Urbana va denunciar el vespre d’ahir dijous un home de 23 anys per conduir sense carnet. El vehicle es va aturar en un control situat a l’avinguda Prat de la Riba, on es va identificar el conductor i es va comprovar que no disposava de permís de conduir. El turisme va quedar immobilitzat i els agents van instruir diligències al jove per un delicte contra la seguretat del trànsit.