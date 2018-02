Alumnes de la URV creen una moto per competir a la cursa MotoStudent 2018

Els estudiants han creat l'equip URVoltage Racing i esperen arribar a ser «l’escuderia de referència de la demarcació de Tarragona»

En procés de selecció de pilots

Onze estudiants de diversos graus d’Enginyeria, màster i doctorat de la URV han creat l’equip URVoltage Racing , que ha dissenyat i ha desenvolupat la moto que correrà a la cursa MotoStudent. Es tracta d’un certamen biennal de prestigi per a estudiants d’enginyeria que es farà al l’octubre al circuit d’Alcanyís i en el qual competiran 74 equips de 17 països.El repte d’URVoltage Racing és crear de zero una moto elèctrica de competició, construint les parts mecànica, elèctrica i electrònica, que sigui capaç de superar totes les proves tècniques, com ara la càrrega mecànica o la resistència en frenada i proves d’habilitat, i competir a la cursa final.URVoltage Racing és el treball de final de grau d’alguns d’aquests estudiants, i també compta amb col·laboradors del grau de Periodisme, que ho converteixen en un projecte multidisciplinari.Actualment, els joves de la URV treballen en la confecció del disseny i modelat dels elements mecànics, elèctrics i electrònics (com el motor o les bateries), tal i com estableix el cronograma oficial de la competició. L’equip s’ha marcat tres objectius: unificar en un projecte els coneixements adquirits als graus d’enginyeria, conscienciar sobre l’ús de tecnologies més netes, com és el cas del motor elèctric per comptes de combustible, i motivar els futurs estudiants d’enginyeria.No obstant això, segons han explicat els propis estudiants, volen que l’equip tingui recorregut més enllà del circuit d’Alcanyís i confirmar-se com «l’escuderia de referència de la demarcació de Tarragona», va dit en nom de tots Víctor Barcelón.El disseny final de la moto de competició s’haurà d’adaptar a les característiques físiques del pilot, que actualment es troba en fase de selecció. El termini per confirmar qui serà acaba el pròxim mes de juny.