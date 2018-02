Tarragona contractarà detectius privats per sancionar ciutadans incívics

La iniciativa per mantenir la ciutat neta serà «contundent», segons ha avançat Floria

Actualitzada 22/02/2018 a les 12:44

Més de 10.000 bosses d’escombraries inspeccionades

Campanya «contundent» amb detectius durant el 2018

L’Ajuntament de Tarragona tornarà a recórrer als serveis de detectius privats per combatre l’incivisme. Si fa més d’un any ho va fer per perseguir els propietaris de gossos que no recullen els excrements dels animals al carrer -una mesura que es va traduir en 35 expedients-, ara l’objectiu se centra en l’incivisme associat a la neteja. La regidora Begoña Floria ha insistit que la intenció no és «la persecució» dels ciutadans, però ha lamentat que les conductes incíviques es continuen produint malgrat les campanyes de conscienciació engegades. La iniciativa, segons ha avançat Floria, serà «contundent» i es perfilarà en una taula tècnica integrada pels serveis de neteja i Guàrdia Urbana. En aquest sentit, Tarragona gasta anualment prop d’un milió d’euros per netejar la brutícia que generen ciutadans incívics. Només l’any passat, l’Ajuntament va obrir 104 expedients a ciutadans i comerços reincidents -amb multes de 100 euros cadascun-. És el resultat d’inspeccionar més de 10.000 bosses d’escombraries dipositades fora dels contenidors.Floria ha refermat que la lluita contra l’incivisme és una prioritat de l’Ajuntament perquè, tot i que va a càrrec «d’uns pocs», genera molèsties al conjunt de la ciutadania i té afectació directa en la imatge de la ciutat. Segons ha precisat la regidora, el consistori gasta anualment un total de 979.889,23 euros en la neteja d’accions incíviques.En concret, les actuacions sobre grafits, pintades i cartells té un cost de 61.571,15 euros l’any-; la neteja de bosses i residus deixats fora dels contenidors suposa una despesa de 423.481,57 euros; la recollida de mobles, andròmines i voluminosos deixats fora dels llocs habituals costa 334.202,12 euros i la inspecció de bosses deixades fora de lloc per identificar els infractors suposa una despesa de 55.010,72 euros l’any.A més, els 42 contenidors cremats l’any passat -dels quals sis es van poder reparar i els altres es van haver de substituir- van suposar un cost de 92.183,67 euros, mentre que les 112 paperers robades o malmeses van costar 13.440 euros. A banda, aquest còmput no inclou les tasques dels escombriaires -que han de retirar caques de gos, per exemple- o les actuacions de la brigada per reparar o reposar mobiliari urbà malmès.Dins la campanya sancionadora per lluitar contra actes incívics relacionats amb la recollida d’escombraries, l’any passat es van obrir un total de 104 expedients sancionadors com a resultar d’inspeccionar 10.871 bosses, caixes i altres elements deixats fora de lloc. La majoria de sancions per import de 100 euros corresponen a l’àmbit domèstic -89- i les altres quinze són de l’àmbit comercial. La campanya, iniciada el 2012, ja suma 536 expedients sancionadors.La regidora Begoña Floria ha destacat l’esforç de pedagogia que s’ha realitzat. En aquest sentit, d’aquestes més de de 10.000 bosses analitzades, l’Ajuntament ha realitzat un total de 5.422 avisos preventius. «Hem prioritzat la part pedagògica, d’avisar que no ho tornin a fer, però no hi ha hagut més remei que posar 104 multes de 100 euros», ha lamentat la regidora de Neteja.Per aquest motiu, durant aquest any 2018 l’Ajuntament contractarà detectius privats per enxampar ‘in fraganti’ els veïns incívics. El primer pas serà crear una taula tècnica entre representants de la Guàrdia Urbana i de l’Àrea de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona, els quals definiran les accions concretes que es portaran a terme.Begoña Floria ha admès que aquesta «no és una mesura fàcil perquè no és voluntat del consistori perseguir a ningú, però després de veure que les campanyes no tenen l’efecte dissuasiu que esperàvem i la pedagogia tampoc ha funcionat, lamentablement cal fer un pas més i recórrer a mesures contundents per lluitar contra l’incivisme». Malgrat tot, la regidora ha apel·lat a la conscienciació perquè el govern, ha dit, no vol una ciutat en estat de «setge» per part de detectius ni policies.