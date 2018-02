L'Orfeó Català iniciarà la Temporada de Teatres de Primavera

Actuaran Roger Mas i Harrison Ford Fiesta

Actualitzada 21/02/2018 a les 20:16

Ahir al matí es van presentar els cicles musicals que integren la Temporada de Teatres de Primavera i que impulsen les entitats culturals de la ciutat. Des del mes de març i fins al juny es programen els espectacles que promouen les entitats i iniciatives culturals, i que nodreixen el calendari de les arts escèniques de la ciutat, juntament amb la programació estable municipal. El 3 de març marcarà l’inici de la temporada amb el concert de l’Orfeó Català al Teatre Tarragona, l’espectacle forma part del cicle de Música Sacra sota la direcció de Joventut Musicals de Tarragona. La Catedral també acollirà recitals en el marc d’aquest cicle, com el del Cor de Cambra Femení Scherzo, el 10 de març, i el concert de Setmana Santa Bach.Com a novetat, aquest any el cor In Crescendo, que celebra el 10è aniversari, organitza El cor a la Veu, un cicle de cant coral que reunirà un total de 24 cors no professionals de la ciutat. L’Aula Magna de la URV serà l’epicentre d’aquests concerts que començaran el dissabte 3 de març amb Vedruna Cor. I el gran colofó final se celebrarà el 2 de juny, al Teatre Tarragona, que aplegarà tots els cors participants i prop de 500 persones entre cantaires i músics.En l’apartat de música contemporània, el Festival Ja Veus aposta per una programació on la interpretació vocal pren un protagonisme rellevant. Roger Mas presentarà el seu nou treball al Teatre Tarragona, el dissabte 14 d’abril. El Teatret del Serrallo també s’estrenarà com a nou escenari del cicle i acollirà els concerts de Harrison Ford Fiesta, El petit de ca l’Eril i Judit Nedderman, qui presentarà el seu darrer disc. Mentre, al Magatzem continuen els cicles de jazz, folk i dansa que impulsa la conselleria de Cultura de l’Ajuntament i que apropen al públic les arts escèniques amb espectacles de petit format.