L'AMPA de l'Arrabassada: «El bloqueig de les obres és una gerra d'aigua freda»

Mares, pares i alumnes de l’escola de Llevant asseguren que «no ens quedarem de braços plegats» i que l’Ajuntament ha fet una «mala gestió»

Actualitzada 21/02/2018 a les 20:19

Problemes d’olors i fuites

El bloqueig de les obres de la nova escola de l’Arrabassada pel conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i les Dominiques signat l’any 2005 ha estat una «gerra d’aigua freda» per l’Associació de Mares, Pares i Alumnes. El document de fa 13 anys prometia la venda del solar on ha d’anar el nou centre públic de Llevant a la Congregació. Les discrepàncies jurídiques entre les Dominiques i el consistori sobre la validesa del mateix han frenat l’inici d’unes obres que ja estaven adjudicades per la Generalitat de Catalunya des de l’octubre. Això ha tornat a encendre els ànims d’una AMPA que fa una dècada que lluita per acabar amb els barracons on els alumnes fan classe. «Ja han sortit dues promocions que tota la seva escolarització ha estat en barracons, i no sabem quantes més en sortiran. És una vergonya», assegurava la presidenta de l’entitat, Arianna Ciurana.Les obres de la nova escola de l’Arrabassada, que fa més d’una dècada que es troba en barracons, haurien d’haver començat el mes de desembre. De fet, l’AMPA, va conèixer els detalls del projecte a principi de curs. Des d’aleshores, però, no en van saber res més. «Més que informar poc o enganyar, el que pensem és que ha sigut un despropòsit des del principi com s’ha dut a terme tot i que sobretot, per culpa d’una mala gestió per part de l’Ajuntament, que té una problemàtica amb una entitat privada, els nostres fills estan sense escola», reivindicava Ciurana.Les discrepàncies jurídiques sobre la validesa del document signat l’any 2005 entre les Dominiques i l’Ajuntament han motivat que la Generalitat frenés l’inici de les obres. L’AMPA creu que cap de les dues administracions, ni l’autonòmica ni la municipal, els han tingut en compte durant aquests darrers mesos. «S’han anat passant la pilota dels uns als altres i, al final, els principals perjudicats han sigut els alumnes de l’escola», lamentava la presidenta.A hores d’ara, l’AMPA espera que la situació es desencalli. Tot i això, Ciurana assegurava que «no pensem quedar-nos amb els braços plegats». Per tant, les properes setmanes seran clau per una escola que, tal com deia la presidenta, «porta en un lloc com els barracons 11 anys i, per tant, ja han deixat de ser un espai provisional».Els barracons són l’espai on fa 11 anys que estudien els alumnes de l’escola Arrabassada. En aquest sentit, i segons informava la presidenta, «comencen a aparèixer problemes greus». «Fa unes setmanes, sota el mòdul del menjador, hi va haver una fuita d’aigua i, posteriorment, han aparegut males olors que s’estan agreujant diàriament», detallava Ciurana.L’AMPA ha notificat aquestes incidències a l’Ajuntament de Tarragona però, tal com lamentava, «encara no hem rebut cap resposta». «Ens preocupa molt a nivell sanitari», deia la presidenta, que afegia que «l’escola, l’AMPA i l’empresa gestora del menjador ho estan intentant solucionar».Amb tot, l’AMPA seguirà lluitant per aconseguir la construcció del nou centre. Hauria de ser una realitat l’any 2020 i s’ubicarà al solar situat al costat del carrer Mercè Rodoreda.