Josep Anton Ferré es torna a presentar com a rector de la URV

Actualitzada 22/02/2018 a les 19:47

El rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Anton Ferré, ha anunciat aquest dijous que tornarà a presentar candidatura per continuar en el càrrec. Aquest dijous, el Consell de Govern de la URV ha aprovat la proposta del calendari electoral, que situa la jornada de votacions presencials en el 15 de maig. Ferré ha justificat que encara no ha acabat la feina que s’havia proposat i ha admès que té ganes de continuar quatre anys més. «Vull veure que desencallem alguns temes grans que tenim pendents com les infraestructures i altres relacionats amb el personal, com el relleu generacional», ha detallat. D’altra banda, el rector ha avançat que la URV aspira a coordinar el futur Centre Interuniversitari de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya, en què també participen la UAB, la UdL, la UOC, la UPC i la UPF.Josep Anton Ferré, que és catedràtic en Mecànica de Fluids, va ser elegit rector el 13 de maig del 2014 amb prop del 54% dels suports. Ara, quan està a punt de vèncer el seu mandat, el Consell de Govern de la URV ha engegat la maquinària de les eleccions al màxim càrrec de la institució. La convocatòria es produirà el 6 d’abril i les candidatures s’hi podran presentar fins el dia 17 del mateix mes. Les votacions presencials es realitzaran el 15 de maig -el vot anticipat es podrà fer els dies previs- i, en cas que calgués una segona volta de votacions, aquestes es farien el 24 de maig.Preguntat per les seves intencions de seguir al càrrec, Ferré ha confirmat aquest dijous a la tarda que s’hi tornarà a presentar i que té ganes de continuar un segon mandat. La normativa només permet la reelecció consecutiva del rector una sola vegada. Josep Anton Ferré ha justificat que encara té projectes pendents com la construcció dels equipaments universitaris que estan aparcats per manca de finançament, o la resolució dels problemes de relleu generacional de la plantilla docent.El Consell de Govern de la URV ha donat el vistiplau aquest dijous a iniciar els tràmits per la creació del Centre Interuniversitari de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya (Cybercat). La universitat tarragonina aspira a coordinar el projecte, en el qual també hi prendrien part la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.Segons Ferré, l’ambició és que el Cybercat es constitueixi com un centre de referència a nivell nacional i internacional en la recerca en ciberseguretat i privadesa de la informació. També, ha afegit, es vol millorar i impulsar la recerca feta des de Catalunya i enfortir la seva projecció; reforçar i estendre la formació d’alt nivell en la matèria, i consolidar les relacions de recerca existents entre les sis universitats catalanes participants.D’altra banda, el Consell de Govern ha analitzat l’adequació de la URV a la nova normativa del sector públic. «Ens preocupa molt perquè posarà un nivell de complexitat molt considerable sobre les nostres activitats. Ens obligarà a gastar molta energia perquè la nova llei diu que es compres que fa la universitat no es poden fer a nivell individual, sinó via concurs», ha il·lustrat el rector.En matèria de gestió econòmica, la universitat ha avançat el tancament del pressupost del 2017 per poder disposar dels 700.000 euros d’increment registrat. El gruix d’aquesta quantia, uns 500.000 euros, es destinaran a cofinançar 20 places d’estudiants post doctorals, mentre que la resta s’invertiran en la millora de l’equipament docent.Pel que fa a la nova oferta pel curs vinent, el rector ha confirmat que ja han rebut el vistiplau de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per poder impartir un nou títol de tres anys: Programació d’Aplicacions Web i Mòbil, que s’oferirà de forma conjunta amb el grau d’Enginyeria Informàtica. El rector s’ha mostrat confiat que l’altre títol de tres anys que volen implementar el curs vinent, Bioprocessos, també podrà arrencar al setembre.En un altre ordre de coses, el Consell de Govern ha aprovat una declaració institucional de la URV com a entorn saludable. La institució també ha analitzat l’evolució dels seus comptes a les xarxes socials i ha constatat un increment mitjà de seguidors del 35% durant el darrer any. Pel que fa al recompte de personal docent, la xifra va arribar als 2.920 l’any 2017. A més, la URV va acollir l’any passat 193 persones amb discapacitat, entre estudiants, PDI i PAS.