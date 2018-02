Irene Mallol, nova secretària d'organització del PDeCAT a Tarragona

Mallol ha estat escollida després que l'actual portaveu del grup a l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, presentés la seva renúncia al càrrec

Irene Mallol és la nova secretària d’organització del PDeCAT a Tarragona. Els membres del Comitè Executiu Local han decidit de forma unànime que sigui Mallol qui ocupi aquest càrrec després que l’actual portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, presentés la seva renuncia en com a secretari de l’organització del Comitè Executiu Local del partit.Mallol va ser escollida per ocupar aquest càrrec en l’assemblea local celebrada ahir dijous al vespre, la qual va comptar amb l’assistència del coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí. L’assemblea va aprovar per unanimitat l’informe de gestió anual del Comitè Executiu Local, document de seguiment i control de l’activitat del comitè, que va ser presentat pel president d’aquest òrgan, Albert Puñet.En el transcurs de la presentació de l’informe de gestió es van destacar diverses actuacions dutes a terme en aquest primer any, com ara la creació del premi Pere Anglada per reconèixer la implicació d’una persona o entitat de Tarragona i l’organització i col·laboració amb actes solidaris com el recapte d’aliments a favor del Menjador Social de Bonavista, la marató de donació de sang a la Colla Jove i la sisena plantada popular de l’Associació Aurora.