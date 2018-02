Enxampen un jove conduint un cotxe sense carnet a Torreforta

El noi, de 23 anys, no tenia el permís de conduir en vigor per haver-se quedat sense punts

Actualitzada 22/02/2018 a les 10:19

La Guàrdia Urbana va enxampar, la nit d’ahir dimecres 21 de gener, un noi de 23 anys conduint un cotxe sense carnet. En concret, el jove no tenia el permís de conduir en vigor en haver-se quedat sense punts.Els fets van succeir en un control rutinari a la cruïlla dels carrers Montblanc amb Tortosa del barri de Torreforta. En aturar el turisme, els agents van veure com el conductor es canviava de posició amb el copilot. En observar aquest moviment, els agents van identificar els tres ocupants i van comprovar que el conductor no tenia el carnet de conduir en vigor per la pèrdua progressiva de punts.Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana va obrir diligències judicials al noi per un delicte contra la seguretat del trànsit.