En record a la mort de la Carol: «Disculpa per la inhumanitat de tots els humans»

Desenes de persones van trobar-se al 58 de la Rambla per reflexionar sobre el dret a un sostre

Actualitzada 22/02/2018 a les 21:51

Remoure consciències. Reflexionar sobre el dret a un sostre. Homenatjar a la Carolina. Però, per sobre de tot, fer un exercici d’autocrítica sobre el comportament de la societat amb els «invisibles», aquelles persones que molts fan veure que no hi són, però que romanen als carrers de la ciutat. Aquests són els objectius que han portat avui a més d’una cinquantena de persones al davant dels números 58-60 de la Rambla Nova de Tarragona, lloc on va morir la Carolina fa tres setmanes.Han estat moltes les persones que han decidit agafar el micròfon i dedicar unes paraules a la Carol, tarragonina de 44 anys que el passat 9 de febrer va morir a una sucursal bancària de la Rambla Nova. Allà, acostumava a demanar ajuda per sobreviure, mentre la societat se la mirava desafiant, tal com ella mateixa assegurava l’any 2016, quan va arribar per primera vegada als carrers de la ciutat. «La Carol va morir com un gos, sola i al carrer», ha exclamat un dels primers ciutadans que ha agafat el micròfon per recordar-la. El mateix, ha sentenciat que «nosaltres, la societat, també som culpables d’aquesta mort». «Honorem una persona que va morir aquí, perquè si no ho fem ara, quan ho farem? Quan hi hagi cinquanta morts més?», ha acabat preguntant-se entre els aplaudiments dels assistents.Els poemes també han fet acte de presència durant l’acte d’homenatge. «Descansa en pau, Carol. El teu infern s’ha acabat. Perdona, si us plau, a aquesta ciutat que, amb l’oblit, t’ha condemnat. Quantes places hauríem d’haver abarrotat? Quants ajuntaments hauríem d’haver assetjat? La humanitat és pobra, Carol. En temps i generositat». Així començava una obra que ha posat la pell de gallina als assistents. La seva autora ha preferit mantenir-se en l’anonimat, però els aplaudiments del públic han demostrat la importància del text.Les crítiques al capitalisme també han aparegut en un acte que s'ha caracteritzat per la solemnitat i el silenci incòmode, propi d’una culpabilitat que la societat ha començat a assumir. «La mort de la Carolina a tots ens assenyala i a tots ens condemna», ha assegurat un altre dels tarragonins que ha volgut retre homenatge a la sensesostre. El mateix ha criticat els valors de la «cultura occidental» i una societat que «no té valors i, com a tal, acabarà extingint-se».El proper 22 de març, els números 58-60 de la Rambla tornaran a ser un punt de trobada per recordar a la Carol i a totes les persones que viuen als carrers. «Que la força que ens ha portat aquí no s’aturi», ha acabat dient Amadeu López, un dels organitzadors.