Els hotels de Tarragona tenen bloquejades 400 habitacions pels Jocs Mediterranis

La reserva, de 800 llits, està realitzada per Viajes el Corte Inglés, empresa encarregada de la gestió de l’allotjament pels Jocs que se celebraran al juny

Actualitzada 21/02/2018 a les 20:12

Els hotels de la ciutat de Tarragona tenen bloquejades 400 habitacions de cara als Jocs Mediterranis d’enguany. Es tracta d’una reserva feta per Viajes el Corte Inglés, l’empresa encarregada de la gestió de l’allotjament per l’esdeveniment que arribarà a la demarcació el 22 de juny. Aquestes 400 habitacions són dobles i, per tant, comportaria l’ocupació de 800 llits. Es tracta de l’única previsió relacionada directament amb els Jocs que els hotelers tarragonins tenen fins al moment. Així ho assegurava el president dels hotelers de la ciutat, Xavier Jornet, qui afegia que «no hem detectat reserves significatives pels Jocs, tenim les mateixes que l’any passat en aquestes dates».Els 800 llits reservats per Viajes el Corte Inglés encara no s’han abonat als hotelers tarragonins. «No són reserves en ferm, només un bloqueig», detallava Jornet. Així doncs, els establiments haurien de començar a rebre els pagaments i les confirmacions definitives durant les properes setmanes. De fet, Jornet assegurava que «tampoc coneixem qui vindrà, si seran àrbitres, premsa o membres de l’organització». Cal recordar que els esportistes que participaran en els Jocs s’allotjaran exclusivament als hotels de PortAventura.Els hotelers es troben, per tant, a l’expectativa, encara que el mateix Jornet declarava que «no esperem que els Jocs ens portin molta gent». En la mateixa línia, Carlos Segarra, propietari de l’Hotel Urbis Centre, va manifestar que no confia que es produeixi un increment de persones que s’hostegen a l’establiment de la plaça Corsini amb motiu de la celebració dels Jocs Mediterranis.Segarra assegurava que «no hem fet cap reserva i només hem rebut trucades d’algunes empreses per informar-se». L’hostaler va mostrar-se «escèptic» amb la repercussió que Tarragona 2018 pugui tenir en els hotels de la ciutat i va explicar que en la darrera edició de Fitur «vaig parlar amb un representant de la Cambra de Comerç de Mersin –la darrera ciutat que ha organitzat els Jocs Mediterranis– i, quan li vaig preguntar quantes persones havia rebut la ciutat durant la celebració, la resposta va ser sorprenent, ja que em va dir que la previsió era d’uns 80.000 visitants i la realitat va ser que van anar entre 700 i 800 persones». Segarra va dir que «alguns dels països que hi competiran no són d’un gran poder adquisitiu i, per tant és difícil que desplacin seguidors». A més, «els esportistes són sèniors, estan acostumats a competir internacionalment i les seves famílies no acostumen a acompanyar-los. Una altra cosa seria si els atletes fossin infantils, perquè llavors sí vindrien acompanyats de pares i familiars», cloïa.Viajes el Corte Inglés va ser l’empresa guanyadora del concurs públic per fer-se amb la gestió de l’allotjament de cara als Jocs Mediterranis. El preu d’adjudicació va ser de 5.305.785 euros sense IVA. El gruix de la gestió, però, anirà destinada als hotels de PortAventura. Aquests, tenen reservades 1.500 habitacions pels equips que participaran en l’esdeveniment que se celebrarà entre els dies 22 de juny i 1 de juliol d’enguany.