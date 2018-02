L'estudi ha associat les llenties amb un 37% menor de risc de mortalitat per càncer

Actualitzada 22/02/2018 a les 12:51

El consum de llegums, especialment de llenties, té un efecte beneficiós en la prevenció de la mortalitat per càncer, segons un estudi de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.Els investigadors han analitzat 7.212 persones amb un alt risc de malaltia cardiovascular als quals s'ha fet el seguiment durant 6 anys.Els resultats del treball, que publica la revista Clinical Nutrition, han revelat que, per comparació a aquelles persones amb un menor consum de llegums totals -llenties, cigrons, mongetes i pèsols- (13,95 grams/dia), aquells que van menjar més alt (27,34 grams/dia ) tenien un 49% menor de risc de mortalitat per càncer.Quant a les diferents espècies de llegums, l'estudi ha associat les llenties amb un 37% menor de risc de mortalitat per càncer.Per contra, aquells participants amb un major consum de llegums i particularment mongetes durant el seguiment en comparació amb els quals van tenir un consum menor, tenien un major risc de mortalitat per malaltia cardiovascular.Segons els investigadors, l'efecte protector del consum total de llegums i llenties sobre el risc de mortalitat per càncer es pot explicar per diversos mecanismes potencials, entre els que el més important sembla el seu alt contingut de polifenols, predominantment àcids fenòlics i flavonoides.«A més, els llegums són una bona font de fibra dietètica, vitamina E i B, seleni i lignans, tots components dietètics amb reconegudes accions contra el càncer», han afegit els autors de l'estudi.Segons els investigadors, els resultats contradictoris en relació amb la mortalitat per càncer i malaltia cardiovascular són importants.En aquest sentit, han ressaltat que els professionals de la salut han de conèixer els possibles beneficis i perills del consum de llegums i, especialment les mongetes.Els investigadors es plantegen ara fer futurs treballs per saber si hi ha algunes persones que són més propenses als efectes del consum de determinats llegums, com podrien ser els fesols que es van associar a un major risc de mortalitat per malaltia cardiovascular.L'estudi ha estat dirigit per Christopher Papandreou, investigador en la Unitat de Nutrició Humana de la URV, i Jordi Salas-Salvadó, director de Nutrició en el Servei de Medicina Interna de l'Hospital Sant Joan de Reus i investigador principal al Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de la fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBERobn), els dos membres de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).