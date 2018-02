Detenen quatre membres d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a Sant Pere i Sant Pau

El jutge ha decretat l’ingrés a presó de dos dels detinguts

Actualitzada 22/02/2018 a les 11:27

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic de drogues al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. Els cossos policials han detingut quatre persones, tots de nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona: dos homes de 34 i 40 anys i dues dones de 21 i 33 anys. El jutge ha decretat l’ingrés a presó dels dos homes arrestats. En l’operació, s’han intervingut 500 grams de cocaïna, 29 grams de metamfetamina, 85 grams d’haixix, 175 grams de marihuana i 10.110 euros en efectiu.L’operatiu es va iniciar quan van coincidir dues investigacions paral·leles de la Guardia Civil i dels Mossos d’Esquadra, relacionada amb la investigació d’un grup organitzat amb membres establerts a Tarragona i que s’estaria dedicant al tràfic de drogues mitjançant terceres persones o fent les vendes al detall. Davant la coincidència, els agents d’ambdós cossos policials van crear un Equip Conjunt d’Investigació (ECI) per portar el cas.Els agents van esbrinar, gràcies a les investigacions, que l’organització realitzava habitualment compres de diverses partides de drogues que, un cop preparada, venien al detall o la distribuïen a petits traficants. D’aquesta manera, van monopolitzar les vendes al detall en el barri on residien.Arran de la informació obtinguda en la investigació, es va establir un dispositiu policial conjunt per poder desarticular l’organització criminal i es va detenir a quatre integrants de l'organització. En aquest sentit, es van fer dues entrades i registres en dos immobles del barri de Sant Pere i Sant Pau on es produïen els contactes i les transaccions de compravenda de substàncies.Els agents van arrestar quatre persones acusades d’un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues i un delicte d’integració en organització criminal. Els quatre detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 1 de Tarragona i el jutge va decretar l’ingrés a presó dels dos homes.L’operació va ser duta a terme per la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal adscrita a l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Camp de Tarragona juntament amb agents de l’Equip de Delinqüència Organitzada i Antidrogues de la Comandància de la Guardia Civil de Tarragona.