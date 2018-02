Ballesteros porta al ple una proposta per apartar Estrada de l'Ajuntament pel Cas Bershka

La CUP denuncia que es tracta «d’una persecució política amb instruments de pressió per part de PSC i PP»

Actualitzada 22/02/2018 a les 12:13

L’ordre del dia del proper ple, que se celebrarà el proper dilluns 26 de gener, inclou una proposició d’alcaldia perquè la regidora de la CUP Laia Estrada deixi l’Ajuntament per la seva condemna en el Cas Bershka. En aquest sentit, l’equip de govern pretén declarar incompatible dita sentència en la qual es veu envolta la cupaire amb el seu càrrec de regidora.En reacció a aquesta proposta, la CUP ha denunciat que «estem davant d'una persecució política de primer ordre amb instruments de pressió per part del PSC i el PP». Assegura que «darrere aquesta decisió hi ha una interpretació absolutament esbiaixada de la llei que només respon a interessos polítics», ja que «no té cabuda enlloc que es cessi un càrrec electe quan aquest no ha entrat a presó».Per la CUP, aquesta iniciativa s’ha pres per «treure’s de sobre una regidora del plenari per les seves discrepàncies polítiques. En aquest sentit, els anticapitalistes diuen que aquest fet «extremadament greu» respon a un acte de «vendetta de l’alcalde i el seu equip contra la portaveu de la formació que l’ha assegut davant dels tribunals pel Cas Inipro». «L'actitud de l’alcalde demostra que a l'Ajuntament hi ha instal·lat un govern caciquista, dèspota i autoritari», conclou la CUP en un comunicat.