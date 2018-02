Alumnes de la URV han fet un documental per mostrar la vida de persones sense llar

Està basat en l'estudi 'EU Pilot project: Promoting protection of the right to housing -Homelessness prevention in the context of evictions'

Un llargmetratge documental, produït per la Càtedra de l'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona (Tarragonès) i rodat pels estudiants i tècnics d'aquesta universitat, explica la problemàtica de les persones que no tenen llar.El documental, titulat El Umbral, està basat en l'estudi EU Pilot project: Promoting protection of the right to housing -Homelessness prevention in the context of evictions, encarregat per la Comissió Europea.Segons ha informat la URV, l'obra té per objectiu «fer visible la problemàtica de les persones sense llar i desnonades així com influir també a l'agenda política per revertir les conseqüències dels desnonaments i el sensellarisme».La producció mostra la realitat de cinc persones que viuen al carrer a causa de diverses situacions que els han portat a quedar-se sense llar.Per a això, el documental dóna veu a les víctimes d'aquest fenomen creixent a través de testimonis d'afectats que l'equip del documental va buscar en un procés que, segons els seus autors, va ser «bastant laboriós».El relat que resulta és un reflex de les conclusions de la investigació que la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV ha dut a terme juntament amb d'altres organismes internacionals per encàrrec de la Comissió Europea.El Umbral ha tingut com a productor executiu Isidro Monreal, el director del llargmetratge és Marc Solé, qui ha escrit el guió juntament amb Ariadna González, també directora de fotografia, mentre que Héctor Herrero ha estat el responsable del so directe.