Alumnes de l'Aura es tallen el cabell en solidaritat amb malalts de càncer

El destí de les més de cinquanta cues recollides és la confecció de perruques per empreses amb conveni amb l’AECC

El procés

Alumnes del Col·legi Aura van mostrar ahir la seva solidaritat amb les persones malaltes de càncer, tallant-se el cabell per destinar-lo a la confecció de perruques de pèl natural. En poc més de dues hores es van viure moltes experiències personals. Algunes de les noies van arribar al centre escolar amb una cabellera que els arribava fins a la cintura i van sortir amb el cabell curt. Cal tenir en compte que les cues més petites han de fer un mínim de vint centímetres.Professionals de la perruqueria que Maite Cotano té a Reus, i de Tremendas, pertanyent al grup Mimos, van mesurar els cabells de les nenes abans de procedir a tallar-lo i oferir-les una nova estètica. La més petita, Núria, de només vuit anys, va dir que «m’han tallat cinc o sis cues i estic contenta per poder ajudar a qui té càncer».Per les mans de les perruqueres també van passar Luna, Laura i Blanca, totes de tretze anys. «El cabell m’arribava gairebé fins a la cintura i han pogut fer quatre cues», va dir Luna, qui va apuntar que «fa dos anys, quan es va començar a fer aquí, al col·legi, vaig decidir no tallar-me el cabell per tenir-lo més llarg». Amb la nova imatge, «em veig diferent, però estic contenta per poder ajudar». Per la seva banda, Laura va remarcar que «sempre he volgut fer alguna cosa solidària i penso que aquesta és bonica perquè es faran perruques de pèl natural», mentre que Blanca va confessar que el dia anterior «estava nerviosa, perquè tenia el cabell molt llarg i, ara, estic molt bé, tranquil·la i contenta». «T’has de posar en la pell dels altres», va remarcar, sempre mantenint el somriure, mentre altres companyes li deien «estàs molt maca».Ana Villalonga, presidenta de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a Tarragona, va explicar a aquesta redacció que les cues solidàries «les portem al nostre centre i, després, les entreguem a empreses de perruques amb les quals tenim convenis signats, com Svenson, que les dóna de manera gratuïta a malalts de càncer amb pocs recursos o fins amb un 70 per cent de descompte a qui té més possibilitats econòmiques». Villalonga va informar que, abans de confeccionar una perruca, «s’analitza la imatge de la persona que l’ha de rebre perquè el cabell s’ajusti al de les seves característiques».La d’ahir va ser la tercera experiència en què participen alumnes de Primària i d’ESO del Col·egi Aura. La directora del centre, Imma Molas, va comentar que tot va començar «un dia en què unes nenes van venir amb el cabell molt curt, vam preguntar quin era el motiu i van dir que se l’havien tallat per fer perruques de pèl natural». «Nosaltres vam plantejar a les alumnes fer el mateix i la resposta va ser molt positiva», va dir Molas, qui va afegir que «avui –per ahir– s’havien apuntat vint-i-dues alumnes de Primària i deu d’ESO, però després han vingut altres, de manera espontània, que, un cop demanat permís a les seves mares, també se l’han tallat». La jornada va finalitzar amb prop de seixanta cues. També hi ha alumnes que «es tallen el cabell a l’estiu i el guarden per donar-lo ara». Molas va referir-se al cas d’una mare, que «té un gran volum de pèl i d’ella s’han pogut fer vuit cues».La perruquera Maite Cotano es va especialitzar, fa disset anys, en estètica oncològica. Ahir va tancar la seva perruqueria per poder dedicar unes hores a aquesta activitat solidària, com van fer altres professionals que van accedir-hi a l’aula de l’Aura. Cotano va indicar que «per fer una perruca de pèl natural fan falta de 14 a 16 cues». «L’any passat vam venir aquí pensant que en faríem unes vint-i-cinc cues i vam sortir amb seixanta-dues: avui anem pel mateix camí».