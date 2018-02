Una discussió de parella per telèfon acaba amb un detingut per una ordre de recerca

L’arrestat, de 20 anys, tenia diversos requeriments pendents per part del Jutjat d’Instrucció 5 de Tarragona

Actualitzada 21/02/2018 a les 09:32

La Guàrdia Urbana va detenir, ahir dimarts 20 de febrer, un noi de 20 anys per un requeriment judicial pendent de recerca, detenció i presentació. El jove va ser arrestat després que un ciutadà alertés a la policia d’una baralla en un pis, que finalment va resultar ser una discussió de parella per telèfon.Els fets es remunten a primer hora d’ahir dimarts, quan la Guàrdia Urbana va rebre un avís alertant que hi havia una baralla en un pis de la Part Alta. Una patrulla es va desplaçar fins al lloc i va comprovar que no hi havia cap baralla física. Tot i així, els agents van trobar un noi en estat d'exaltació discutint per telèfon amb la seva parella.Els agents van identificar el noi i van comprovar que tenia diversos requeriments pendents per part del Jutjat d'Instrucció 5 de Tarragona. Per aquest motiu el jove va ser detingut.