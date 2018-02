La nova modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Tarragona preocupa a USOC

El sindicat proposa l’ampliació de la plantilla

El sindicat USOC va informar dimarts que l’Ajuntament de Tarragona «vol portar al ple una nova modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal, per corregir situacions i necessitats actuals de l’organització». El sindicat va dir que, «com que fins ara les modificacions de la plantilla i de la relació de llocs de treball han estat proposades i aprovades de forma discrecional per part de la Corporació, sense recollir les propostes que els hem fet arribar sindicalment, hem portat a la reunió de la mesa general de negociació de les condicions de treball del personal funcionari diverses propostes». Entre elles, USOC és partidari de «crear 50 places d’administratius, classificades a l’escala d’administració general, grup C, subgrup C1, a cobrir per promoció interna», així com «crear 12 places de tècnic mitjà d’administració general, grup A, subgrup A2, a cobrir per promoció interna». El sindicat va afegir que «les raons de les propostes que hem presentat són, bàsicament, la reivindicació de gran part de la plantilla, que veu com les funcions que realitza dia rere dia no s’adeqüen a la plaça o lloc que ocupen».