Enxampat 'in fraganti' robant set vehicles a Tarragona

L'arrestat va colpejar amb puntades de peu a un agent, que va necessitar assistència mèdica

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:06

Els Mossos d’Esquadra de Tarragona van detenir ahir dimarts, un home de 20 anys, de nacionalitat romanesa, amb domicili a Tarragona, com a presumpte autor de set delictes de robatori amb força a l'interior dels vehicles i per atemptat als agents de l’autoritat.A voltant de les 04.30 hores d’ahir, una patrulla que es trobava fent patrullatge de vigilància i prevenció de robatoris va veure a l’altura de l’aparcament del cementiri de Tarragona, dos homes mig amagats i manipulant la porta d’un vehicle estacionat. En adreçar-se, ràpidament els dos individus van sortir corrents.Els agents van baixar del vehicle i van sortir corrents darrera dels dos homes, un d’ells va poder ser interceptat i detingut.L’home va colpejar amb diversos cops i puntades de peu a un dels agents durant la detenció. Aquest va requerir a posteriori assistència mèdica per tal de rebre tractament per les lesions sofertes. Els agents van localitzar els objectes emprats pels lladres en els saquejos, com ara guants i tornavisos.Els lladres van robar a set vehicles estacionats al mateix aparcament, o bé forçant els panys o bé directament trencant el vidre del copilot. Tots els cotxes presentaven l’interior regirat i únicament van poder sostraure roba esportiva d’un vehicle i objectes de poc valor de la resta.Els investigadors no descarten properes detencions en relació a aquests fets. L’home detingut ha passat avui a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.