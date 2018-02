Els regidors de la CUP i 6 persones més declararan al Jutjat d’Instrucció el proper 5 d’abril

Acusacions «poc detallades»

Els regidors de la CUP de l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada i Jordi Martí, estan acusats per fets relacionats amb la vaga general del passat 3 d’octubre de 2017. Tots dos hauran d’anar a declarar al Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona el proper 5 d’abril. Aniran acompanyats de sis persones més, totes relacionades, directament o indirectament, amb els sindicats CGT, Co.Bas, COS i IAC. A tots vuit se’ls acusa d’un delicte de desordres públics per fets com talls de trànsit, pintades a establiments o crema de pneumàtics durant la jornada de vaga a la ciutat de Tarragona.Els regidors cupaires de l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada i Jordi Martí, declararan davant del Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona el proper 5 d’abril acusats d’un delicte de desordres públics. Els acompanyaran sis persones més, també encausades, acusades de fets com crema de pneumàtics, pintades a establiments o talls de trànsit. «Ens hem quedat sorpresos. Va ser una de les vagues amb menys conflictivitat dels últims anys», declarava el secretari general d’Acció Social de la CGT, Óscar Murciano. Segons els sindicats, aquestes acusacions s’emmarquen en un «tancament del cercle» per «descarregar la repressió contra gent de la comarca etiquetada per pertànyer a sindicats». De fet, tots vuit acusats estan relacionats, directa o indirectament, amb els sindicats Co.Bas, CGT, COS i IAC.Mossos d’Esquadra va ser el cos policial que va obrir els atestats sobre la possible participació d’aquestes vuit persones en fets classificats com a desordre públic. Segons els sindicats involucrats, això és una «estratègia de la por» perquè «el que volen és que ens quedem a casa i deixem de manifestar-nos», en el que anomenen un «context de repressió». De fet, Murciano assegurava que «si pels fets pels quals se’ls acusa s’investigués a tothom, hi hauria desenes de milers de detinguts».Tot i que els vuit acusats estarien relacionats, segons els atestats policials, amb fets que comportarien un delicte de desordres públics, el cert és que segons els sindicats, no totes les persones estan citades a declarar per fets concrets. «Alguns només hauran d’anar a declarar per haver participat en una manifestació», deia Murciano, que afegia que «altres se’ls acusa de talls de trànsit on també participaven 100 persones més». «Penes de presó per un tall de trànsit? És ridícul», sentenciava.Un advocat laboralista serà l’encarregat de defensar la llibertat dels acusats per unes acusacions que els sindicats definien com «poc detallades». «Fan un recull de tot el que va succeir i assenyalen a aquestes vuit persones perquè ja les coneixen», asseguraven, i qualificaven aquests fets com un «retrocés democràtic».Tot i això, des de Co.Bas, CGT, IAC i COS eren clars i subratllaven que «donarem suport a aquestes vuit persones i no ens donarem per vençuts». De fet, José Estrada, de Co.Bas, assegurava que «això és una actuació ordenada per individus que fan i desfan per camuflar la seva corrupció». El mateix Estrada exclamava que «són ells els que haurien de seure a la banqueta dels acusats pels crims socials que han comès i per un fastig de Constitució imposada l’any 1978».Els Mossos d’Esquadra declararan davant del jutge per presentar les proves i els atestats el proper mes de març. Després, el 5 d’abril, Estrada, Martí i la resta d’acusats defensaran la seva llibertat a l’Audiència de la ciutat i intentaran demostrar la seva innocència per uns fets qualificats de desordre públic.