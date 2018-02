El Joan XIII permet un maneig integral de pacients amb malaltia de Crohn i colitis ulcerosa

S’han operat 30 pacients des de l’obertura de la Unitat de Malalta Inflamatòria intestinal del centre tarragoní el 2015, els quals no els ha calgut desplaçar-se a Barcelona

Actualitzada 21/02/2018 a les 13:21

La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l’Hospital Universitari Joan XXIII és una unitat funcional multidisciplinària, en funcionament des de l’any 2015, que permet un abordatge integral de la Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII). Aquesta unitat, que està tramitant l’acreditació de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa), millora de forma significativa la qualitat de vida dels pacients, estalvia ingressos i proporciona tractaments més controlats i eficients.La MII, que inclou la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn, és una malaltia crònica, de tipus inflamatori i de causa desconeguda. Normalment apareix en gent jove i pot afectar de forma molt significativa la seva qualitat de vida. Habitualment, els pacients amb aquesta malaltia precisen tractament mèdic amb diferents fàrmacs com esteroides, immunosupressors i tractaments biològics. A més, poden precisar tractament quirúrgic i poden presentar manifestacions extraintestinals amb afectació de la pell, articulacions o ulls, entre d’altres.La Unitat de MII de l’Hospital Joan XXIII està integrada per professionals de diferents especialitats, com gastroenteròlegs, cirurgians, endocrinòlegs, nutricionistes, radiòlegs i patòlegs. També compta amb infermeria experta en el maneig d’aquest tipus de pacients que juga un paper clau en la gestió de la malaltia. Es tracta de professionals de prestigi internacional que han participat en documents europeus sobre cirurgia en la malaltia de Crohn i en la colitis ulcerosa, i amb publicacions en congressos internacionals.Des de l’inici del seu funcionament l’any 2015, 30 pacients amb MII han requerit cirurgia, realitzada a l’Hospital Joan XXIII. Es tracta d’intervencions d’elevada complexitat que ja no s’han de derivar a hospitals de Barcelona. Actualment hi ha uns 100 pacients amb tractament amb fàrmacs biològics. La MII afecta a 24 per cada 100.000 habitants, a l’any, a Espanya.