El conveni de 2005 entre Dominiques i Ajuntament atura l'escola Arrabassada

La Congregació va enviar una carta a la Generalitat reclamant el solar que l’alcalde Nadal havia promès al centre i això ha frenat l’inici de les obres

Un «Protocol d’Intencions»

Bloqueig de les obres

Treball «intens» del consistori

El conveni signat l’any 2005 entre la Congregació de les Dominiques de l’Ensenyança de la Immaculada Concepció i l’Ajuntament de Tarragona, encapçalat per l’aleshores alcalde Joan Miquel Nadal, ha aturat les obres de construcció de la nova escola de l’Arrabassada. Aquestes, es van adjudicar per 3.747.400 euros (sense IVA) el passat 26 d’octubre. Uns dies abans, però, la Congregació va enviar una carta a la Generalitat, on reclamava la vigència del conveni de 2005 i una solució perquè el col·legi, ubicat al centre de la ciutat, es pugui traslladar en un futur. El conveni acordava que el consistori venia a Dominiques el solar on finalment la Generalitat ha de construir l’escola Arrabassada a canvi de qualificar l’edifici de la Congregació com a residencial. La discrepància jurídica sobre la validesa del conveni de fa 13 anys ha frenat l’inici de les obres de l’escola Arrabassada, que haurien d’haver arrencat al desembre.Ajuntament, Generalitat, Dominiques i escola Arrabassada tornen a protagonitzar un nou episodi del cas urbanístic-educatiu que va començar 13 anys enrere. L’any 2005, l’alcalde Joan Miquel Nadal, va signar un conveni amb la Congregació de les Dominiques. Aquest, determinava que el solar de la Vall de l’Arrabassada, ubicat al PP20 i qualificat com a terreny per a equipaments, es venia al centre educatiu a canvi de qualificar l’edifici de Rovira i Virgili com a residencial per poder vendre’l, lloc on les Dominiques encara es troben actualment. El consell plenari extraordinari del 7 d’octubre de 2005 va aprovar, amb els únics vots en contra d’ICV, la signatura del conveni. Els tràmits, però, no es van arribar a completar mai.Des de 2005, Llevant segueix sense solar per l’escola, ni pública ni concertada, i les Dominiques continuen al carrer Rovira i Virgili, on es troben des de fa més de 50 anys. L’any 2013, però, la Congregació i l’Ajuntament van signar un Protocol d’Intencions per «facilitar la implantació de la comunitat de les Dominiques a Llevant». Aleshores, el solar que el consistori havia promès a Dominiques, estava qualificat com equipament educatiu públic. L’interès de la Generalitat per aquest solar, amb intencions de construir una escola pública, era real. I de fet, l’Ajuntament ja havia iniciat els tràmits per la cessió del mateix. El conveni de 2005, però, bloquejava la situació.Amb el Protocol d’Intencions, Ajuntament i Congregació es comprometien a elaborar un altre conveni que substituís el de 2005 i que, per tant, donés una solució a les Dominiques per poder marxar del centre a Llevant sense afectar a la construcció de la nova escola Arrabassada. Tal com recalcava Ballesteros en el consell plenari del 19 d’abril de 2013, «avui no aprovem una cessió, aprovem un protocol». El problema, però, es troba en què el protocol no va avançar mai més i que, per tant, no es va elaborar un nou conveni entre el consistori i les Dominiques.L’any 2014 i després de renunciar a una primera opció, la Generalitat va acceptar la cessió d’uns terrenys ubicats a la Vall de l’Arrabassada per construir-hi l’escola pública. Era el mateix solar que l’Ajuntament havia promès a Dominiques l’any 2005. Finalment, després d’una dècada d’espera, la Generalitat de Catalunya va licitar les obres de la nova escola de l’Arrabassada el juliol de 2017. Aquestes, es van adjudicar el 26 d’octubre per 3,7 milions d’euros. Uns dies abans de formalitzar l’adjudicació, però, la Generalitat va rebre una carta de la Congregació de les Dominiques, tal com ha reconegut el Departament d’Ensenyament.En la missiva, segons ha pogut saber aquest mitjà, la Congregació reclama la vigència del conveni de 2005 i també una solució immediata per resoldre el seu futur trasllat a la zona de Llevant. Les discrepàncies jurídiques entre l’Ajuntament i les Dominiques sobre la validesa del document han motivat que la Generalitat aturi les obres. Aquestes, s’haurien d’haver iniciat el mes de desembre. De fet, arquitecte i constructora resten a l’espera per començar a treballar.Des de l’Ajuntament asseguren que s’està treballant «intensament» en dos àmbits «igual de prioritaris». «D’una banda, volem intercedir perquè les obres de construcció de l’Escola Arrabassada, llargament esperades per la comunitat educativa i l’entorn, puguin començar el més aviat possible», assegurava el regidor d’Educació, Francesc Roca. I de l’altra, afegia: «Estem negociant per poder signar tant aviat com es pugui un nou conveni amb la titularitat de les Dominiques a Tarragona que satisfaci totes les parts, tant educativament com urbanística».Les converses entre les parts estan obertes i les properes setmanes seran clau per desencaixar la situació.