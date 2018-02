Adolfo Gómez Papí parlarà d''El poder de les carícies' al Pati de Mares i Pares Tarraconins

El segon quadrimestre d’aquest cicle comptarà amb sis sessions, dues de les quals es faran dissabte al matí

Programació del segon quadrimestre

El Pati de Mares i Pares Tarraconins torna amb sis noves sessions. Destaca la xerrada del pediatre neonatòleg de l’Hospital Joan XXIII, Adolfo Gómez Papí, que farà una ponencia sobre El poder de la carícies en els infants, nom del seu darrer llibre de criança. Com a novetat, dues de les sis sessions del projecte -que vol donar respostes en temes d’educació, salut i criança dels infants de 0 a 14 anys- es realitzaran dissabte al matí.Cal dir que aquest segon quadrimestre del cicle centrarà la seva atenció en les noves tecnologies durant la criança. D’una banda es tractarà l’ús de les xarxes socials en família a través d’una taller a càrrec del mànager de la comunitat d’Instagramers de Catalunya i Tarragona. Per altra banda, el Pati comptarà novament amb la participació de l’Equip de Prevenció de les Addicions de l’Ajuntament de Tarragona amb una xerrada sobre l’addicció a les pantalles.La igualtat de gènere també tindrà protagonisme a través d’una xerrada a càrrec d’Elisenda Pascual que tractarà d’eradicar estereotips envers els nostres infants. La programació es completarà amb un taller de primers auxilis en nadons i infants a càrrec de Creu Roja de Tarragona i una xerrada sobre les emocions dels més petits d’un col·laborador habitual del Pati: Alejandro Pérez, Un tipo con suerte.Les sessions es faran als Centres Cívics de la ciutat i a l’espai de l’IMET i seran d'accés lliure i gratuït, limitat a l'aforament de la sala. El Pati de Mares i Pares Tarraconins segueix comptant amb el suport d’El Corte Inglés, indret on es durà a terme una de les sessions programades.. Xerrada a càrrec d’Alejandro Pérez de la Torre. Programa Superior de Coaching (UCM), MSc in Marketing Management (ESADE), llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (URV). Dilluns 26 de febrer a les 18 h a la Sala d’actes de l’Institut Municipal d’Educació (IMET).Sessió a càrrec d’Hugo Núñez, formador expert i instructor DEA de Creu Roja Tarragona. Dimecres 14 març a les 18 h al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.A càrrec d’Albert Anguera, mànager de la comunitat oficial d’Instagramers de Catalunya i de Tarragona. Dissabte 24 de març a les 10 h al Centre Cívic de la Part Alta.. A càrrec de Claustre Dasca, Educadora social del Servei de Prevenció de les Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona, Àrea de Serveis a la Ciutadania. Dimecres 4 d’abril a les 18:30 h al Corte Inglés.. A càrrec d’Elisenda Pascual, Psicòloga familiar i fundadora d’Acompanyament Familiar. Dissabte 14 d’abril a les 11 h al Centre Cívic de Torreforta.. A càrrec d’Adolfo Gómez Papi, pediatra neonatòleg de l’Hospital Joan XXlll i autor de diversos llibres de criança. Dijous 3 de maig a les 18 h a la Sala d’actes de l’Institut Municipal d’Educació (IMET).