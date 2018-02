Un major control a la zona regulada de Tarragona puja la recaptació fins als 3,8 MEUR

L’any 2017 ha superat en 200.000 euros el 2016 perquè també ha augmentat l’ús de l’aplicació mòbil per pagar ‘online’

Desembre, un mes rècord

Una part dels beneficis, al pàrquing Jaume I

La recaptació de la zona d’aparcaments regulada de la ciutat de Tarragona va fregar, l’any 2017, els quatre milions d’euros. Concretament, el pagament de les zones verdes, blaves i taronges va sumar un total de 3.829.113,94 euros. Això es deu, sobretot, a un major control i a millores tecnològiques en la vigilància de l’aparcament regulat. Els vehicles amb càmera d’Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) en són un exemple. A més, també ha contribuït en augmentar la recaptació l’ús de l’aplicació mòbil instaurada a mitjans de l’any 2016 per pagar a través d’Internet. Amb tot, la recaptació supera en 200.000 euros a la de l’any 2016 i corrobora, tal com asseguren des d’AMT, que la tendència serà aquesta d’ara endavant.3.829.113,94 euros. Aquesta és la xifra amb què Aparcaments Municipals de Tarragona, empresa encarregada de la vigilància i la recaptació de la zona regulada de la ciutat, va tancar l’any 2017. «A major control, major recaptació», expressava el gerent de l’empresa, Sergi Arts, sobre l’augment d’una dada que l’any 2016 es frenava en els 3,6 milions d’euros. Així doncs, les millores tecnològiques han facilitat la vigilància sobre la zona regulada. «Tenim un major control sobre els tiquets de curta durada, fet que abans no teníem», assegurava Arts.D’altra banda, aquest mateix control és el que provoca que els vehicles rotin molt més a les zones blaves, verdes i taronges. «Abans, podíem tenir molts més usuaris, però com no hi havia rotació no podien aparcar. Ara, això no passa, els vehicles es mouen molt més a dintre de la zona regulada», detallava el gerent de l’empresa municipal, que afegia que «a més volum de clients, la recaptació també puja».Un altre dels motius que justifiquen l’augment de la recaptació fins als quasi quatre milions d’euros és l’ús de l’aplicació mòbil per pagar a través d’Internet. Es va posar en marxa a mitjans de l’any 2016 i, tant aleshores com l’any passat, la recaptació va pujar amb respecte el curs anterior. Els usuaris poden pagar per la fracció de temps que desitgin i, quan aquesta s’esgota, els arriba una notificació al mòbil. Això facilita que el conjunt de la ciutadania sigui més rigorós amb el pagament, fet que abans, sense millores tecnològiques, era més difícil d’aconseguir.El mes de desembre de l’any passat, la recaptació de la zona d’aparcament regulada va ser de 421.598,67 euros. Es tracta d’una xifra rècord que supera, amb escreix, la recollida la resta de mesos de l’any. De fet, el segon mes al rànquing de la recaptació és el de març, quan la zona regulada va deixar 348.253,66 euros. La campanya nadalenca, combinada amb un increment de la rotació dels vehicles i la millora de la vigilància, podrien ser els factors que justifiquen la xifra del mes de desembre. Tot i això, des d’AMT són sincers: «Nosaltres també estem estudiant per què va pujar tant l’últim mes de l’any», reconeixia Sergi Arts. En contrapunt, el mes on la recaptació va ser més baixa és el de gener, amb 264.144,26 euros.Ara, Aparcaments Municipals està auditant els comptes de l’any passat per entregar la informació a l’Ajuntament. Serà aleshores quan l’empresa municipal coneixerà el benefici net de la zona regulada i decidirà què farà amb aquest. La inversió en pàrquings dissuasius, per exemple, serà un dels camins a seguir.Encara que Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) encara no coneix el benefici net que ha deixat la recaptació de la zona regulada de l’any 2017, el que té clar l’empresa municipal és que una part dels beneficis anirà destinada a pagar el pàrquing Jaume I. D’aquesta manera, AMT es fa càrrec d’una part de la despesa que la ciutat arrossega des de fa més d’una dècada i que arriba als trenta milions d’euros.