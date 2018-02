Tarragona ofereix una maqueta adaptada per a invidents de l'antiga ciutat romana

El Patronat Municipal de Turisme aposta per un turisme accessible i inclusiu que faciliti el coneixement patrimonial de la ciutat a tothom

Tarragona ha presentat avui una maqueta adaptada per a invidents de l'antiga ciutat romana, una iniciativa impulsada pel Grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat.Es tracta d'una peça tallada en fusta que reprodueix el centre històric i els monuments romans amb una textura rugosa que facilita la seva interpretació al tacte i que s'ha instal·lat a l'anomenat Espai Turisme.Les mesures són aptes perquè les persones invidents les puguin abraçar amb les mans (132,50 centímetres de llarg, 92,50 d'ample i una altura de 88 centímetres) i permet accedir de forma fàcil també amb cadires de rodes.Representa un espai patrimonial a escala 1-600 i s'han destacat al detall els monuments de l'amfiteatre, el circ romà, el fòrum provincial i les muralles.També s'han destacat d'altres edificis amb forma i dimensions reals, però sense el detall, atès que no són elements romans com és el cas de l'Ajuntament i la Catedral.Obra de l'empresa Publyarte i de l'artesà Blas Garreta, la maqueta inclou la resta de la ciutat amb volum sense detalls, molt llis al tacte.En atenció a les persones amb visió reduïda s'han presentat diferents colors: les zones romanes amb fusta molt fosca, les altres zones a destacar amb fusta de freixe tenyida de color noguera i la resta de la ciutat tenyida de color natural.També s'ha col·locat una placa informativa amb una llista de tots els elements amb un tipus de lletra de mida gran i Braille superposat.Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte Ápsside i és fruit del conveni subscrit pel Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat amb la Fundació Orange i GVAM.De la seva banda, el consistori també ha procurat eliminar barreres arquitectòniques al Circ i el Pretori mitjançant rampes i passadissos d'accés més amplis i adaptant d'altres zones del casc històric.