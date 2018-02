La Tercera Joventut per la República enlaira globus grocs a les escales de la catedral de Tarragona

El col·lectiu ha comptat amb el suport dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus

Actualitzada 20/02/2018 a les 14:10

El moviment de suport als presos polítics i de defensa de la república format per gent gran ja està consolidat a la ciutat de Tarragona amb la tercera Joventut per la República.Aquest dimarts, acompanyats per integrants dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus, precursors del moviment, han enlairat 130 globus grocs a les escales de la catedral de Tarragona per defensar «els valors de la democràcia».A més de l'enlairament dels globus, els participants han rebut una petita explicació de l'entorn històric per part de l'arqueòleg Andreu Muñoz. La Tercera Joventut per la República es concentra cada dimarts i la seva voluntat és realitzar les trobades a diferents punts de la ciutat per entendre al màxim el seu missatge.