Es busquen persones que vulguin dedicar una part del seu temps per millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral

Actualitzada 20/02/2018 a les 12:01

L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) La Muntanyeta busca voluntaris. Concretament, l’associació busca persones que vulguin dedicar part del seu temps a donar suport a les activitats i tasques que es desenvolupen a l’entitat i, d’aquesta manera, millorar la vida de les persones amb discapacitats.Els interessats poden consultar a la borsa de voluntariat les places disponibles. En aquest espai es detallen les necessitats de l'entitat, així com les hores de dedicació i les tasques a desenvolupar en cada cas concret. Hi ha voluntariats de suport a les activitats o sortides, així com també es cerquen persones que puguin donar un cop de mà en la jardineria del centre, entre d'altres.Les persones que vulguin ser voluntaris de la Muntanyeta poden informar-se dels requisits i la documentació necessària al Punt de Voluntariat de Tarragona. L'horari d'atenció és dilluns de 10 a 12h i dimecres de 17 a 19h. També poden enviar un correu a puntvoluntariat@tarragona.cat .