Actualitzada 19/02/2018 a les 22:00

És a l’estiu quan les platges s’omplen de canyes de pescar, just quan comença a pondre’s el sol. Però qui ha dit que a l’hivern no es pugui? Alguns també s’atreveixen amb el fred i, ahir a la tarda, dues persones van aprofitar la petita treva de bon temps per plantar les canyes a la platja de la Savinosa de Tarragona i esperar.