Els treballadors de Bic Iberia a Tarragona, en peu de guerra

Prop d'un centenar d'empleats es concentren a les portes de la fàbrica per denunciar futures retallades

Actualitzada 20/02/2018 a les 16:42

Els treballadors de Bic Iberia a Tarragona estan en peu de guerra. Prop d'un centenar d'empleats s'han concentrat a les portes de l'empresa, al polígon Entrevies de Tarragona, per denunciar la pèrdua del conveni propi de l'empresa i la intenció de la direcció d'aplicar el conveni sectorial de referència amb la finalitat última de modificar les condicions laborals a través de l'article 41 de l'Estatut dels treballadors. La plantilla, conformada per uns 210 empleats, tem que això els pugui perjudicar en canvis d'horaris, pagues i torns. Aquesta setmana mantindran reunions amb la direcció i avisen que si la situació no es recondueix, enduriran les accions de protesta. La concentració d'aquest dimarts al migdia, que ha durat d'una a tres del migdia, s'ha produït de forma pacífica, sense incidents. Els empleats han col·locat una pancarta davant la fàbrica, en contra de l'article 41. És el primer cop que els treballadors alcen la veu en aquesta fàbrica de la multinacional francesa on es fabriquen encenedors, a diferència de la filial Bic Graphic, ubicada just al costat, i constantment immersa en conflictes laborals i protestes dels treballadors.A Bic Graphic, on es serigrafien els productes de la marca Bic, sempre s'ha vist la fàbrica de Bic Iberia com la més solvent, sense arrossegar problemes econòmics. Per primer cop, però, no s'ha aconseguit renegociar el conveni propi -l'últim cop es va signar a finals del 2014- i, un cop esgotat el període per fer-ho, s'aplica el conveni col·lectiu del sector del Metall de Tarragona -en concret, es tracta del conveni de treball de les Indústries siderometal·lúrgiques de la demarcació de Tarragona.Segons el comitè, la jurisprudència dóna la raó als empleats a l'hora de reconèixer la ultraactivitat -i per tant, a través dels contractes, queden garantides les condicions del conveni propi. Però el comitè d'empresa creu que els «interlocutors» de l'empresa, en un acte de «represàlia», volen recórrer a l'article 41 de l'estatut per modificar les condicions laborals. Els empleats, que temen perjudicis econòmics amb possibles retallades, han decidit mobilitzar-se i avisen que no abaixaran la guàrdia.Aquest dimecres a les deu del matí mantindran una reunió amb l'empresa per conèixer les seves intencions i a partir d'aquí mouran fitxa. El comitè -format per UGT (2 representants), CCOO (2), Usoc (2) i Independents de Bic Iberia (1)- volen que es mantinguin els drets laborals i les condicions salarials i que, més endavant, es pugui reprendre la negociació del conveni col·lectiu de l'empresa, segons ha exposat el president del comitè, Ramon Soria.Així, el responsable del sector Béns d'Equip de la UGT FICA Catalunya, Manel Molina, considera que s'està fent una «interpretació interessada» del conveni sectorial de referència i que la lluita se centra en la retirada de l'article 41. «Hi ha un malestar generalitzat, estem farts d'anar a Inspecció de Treball i al Tribunal Laboral de Catalunya; si això continua d'aquesta manera, farem més concentracions i no descartem mesures més dràstiques», ha conclòs Soria.