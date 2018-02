El PDeCAT proposa que el nou Passeig Marítim esdevingui un circuit inclusiu

Presentarà una moció perquè l’itinerari sigui apte per persones amb dificultats físiques i psíquiques

Actualitzada 20/02/2018 a les 10:29

El PDeCAT vol que la remodelació del passeig Marítim Rafael Casanova incorpori les actuacions necessàries perquè el nou recorregut sigui inclusiu. En aquest sentit, el grup municipal ha informat que presentarà una moció al proper ple per tal que el recorregut, del Miracle fins a l’Arrabassada, estigui adaptat a les persones amb dificultats físiques i psíquiques. D’aquesta manera volen que el nou passeig esdevingui «un itinerari per a tothom», en paraules de la regidora Cristina Guzmán.De fet, el partit polític vol que tota Tarragona esdevingui inclusiva ja que cal «fer una ciutat per a totes les persones i col·lectius garantint la convivència i la participació de tota la ciutadania en tots els àmbits». En aquest sentit, Guzmán ha afegit que «amb la remodelació del Passeig Marítim tenim una oportunitat que no podem desaprofitar per tal de començar a disposar de recorreguts aptes per a tothom».En la moció, el PDeCAT també proposa que l’Ajuntament iniciï els treballs oportuns perquè Tarragona disposi de més circuits inclusius al nucli urbà i als espais naturals, com ara l’Anella Verda.