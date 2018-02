El Palau d'Esports, una realitat que satisfà una reivindicació històrica

La nova instal·lació, considerada la més important de l’Anella, tindrà capacitat per a 5.000 persones

Actualitzada 19/02/2018 a les 21:18

Tarragona ha estat molts anys sent una de les poques capitals de província sense disposar d’un palau d’esports de les condicions que requereixen les competicions d’alt nivell. La celebració dels Jocs Mediterranis ha fet possible veure satisfeta una llarga reivindicació. Les obres del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània han entrat en la seva recta final i la previsió és que hagin finalitzat en qüestió d’un parell de mesos.El nou recinte esportiu tindrà capacitat per albergar 5.000 espectadors. Durant la celebració dels Jocs, acollirà partits de la competició d’handbol i serà la seu de la final de l’handbol femení.Diari Més ha tingut accés a les imatges de l’interior del pavelló, en les que destaca la gran quantitat de llum natural que s’introdueix des de l’exterior. Els aficionats estaran repartits pels quatre costats del pavelló, amb més capacitat en les laterals, mentre que en els frontals només hi haurà tres fileres de seients. El gruix d’espectadors se situaran en la part superior, separada diversos metres d’unes grades intermèdies formades, també, per tres fileres. Els aficionats que veuran les competicions estaran lleugerament separats dels esportistes que actuïn a la pista, ja que, aquests, estaran a un nivell inferior. El Palau d’Esports es caracteritzarà per l’amplitud visual de l’espai i, igualment, per uns accessos a la zona de grades que facilitaran la circulació de persones.