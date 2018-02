El noi ferit per una porra a Tarragona: «Vaig tenir la sort de ser gravat i espero que sigui una petita victòria»

L’agent dels mossos que va colpejar el menor durant la vaga general del 2012 serà jutjat el 27 de febrer

Magí Castro, el nen de 13 anys que va rebre un cop de porra per part d’un agent dels Mossos d’Esquadra durant la vaga general del 2012 a Tarragona, confia que el judici que se celebrarà dimarts vinent a l’Audiència sigui «una petita victòria» per totes les víctimes de la repressió policial. El noi, que actualment té 19 anys, ha posat en valor que, cinc anys després, el cas arribarà finalment a judici gràcies al fet que va ser gravat per les càmeres de televisió. Aquest dimarts s’ha presentat la campanya Ni al cap ni enlloc, que demana el suport de col·lectius i institucions per acabar amb «la impunitat policial». De cara al judici, l’acusació particular sol·licita tres anys de presó per al caporal dels mossos que va protagonitzar l’acció, mentre que la fiscalia no hi veu infracció penal. L’esquerra independentista ha convocat un esmorzar solidari i una concentració de suport a les portes dels jutjats.«Volem que sigui una petita victòria per tota la gent que no ha pogut ser gravada i ha patit el mateix, que segur que ha estat molta. Nosaltres hem tingut la sort de ser gravats i per això podem fer el judici», ha expressat aquest dimarts el noi que va resultar ferit. El jove ha recordat que, de no ser per les imatges, s’hagués imposat la primera versió policial segons la qual ell havia llençat una pedra i s’havia colpejat a si mateix. «Evidentment és -una versió- estúpida i sort de les imatges perquè, sinó, hagués quedat com si jo en fos el culpable», ha opinat.Magí Castro ha recordat els fets ocorreguts el 14 de novembre del 2012 i ha admès que aquell va ser el moment en què ha passat «més por» a la seva vida. El noi participava en una manifestació, juntament amb la seva mare, en el marc de la vaga general. A l’alçada de la plaça Generalitat els mossos van carregar i un caporal que perseguia un manifestant el va colpejar amb la porra al cap. Després de la seva experiència, el noi ha admès que va tenir «uns mesos de trauma», «no podia veure un policia ni de lluny» i s’angoixava en espais molt concorreguts, tot i que a dia d’avui ja ho ha superat.Segons l’advocat de l’acusació particular que representa els seus interessos, en el marc de la càrrega dels agents de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra, el caporal «va començar a córrer amb el bastó policial aixecat brandint-lo de manera no reglamentària» per la qual cosa «va obrir el cap al menor». El lletrat, Ramon Maria Sans, sosté que els fets són constitutius d’un delicte de lesions pel qual reclama una pena d’entre dos i tres anys de presó -en funció de si s’accepta l’ús d’armes amb mètodes o formes perilloses-, la inhabilitació de l’agent durant el temps de condemna i el pagament de 1.329 euros.Per la seva banda, la fiscalia va considerar que els fets constituirien una falta de lesions imprudents, però com que aquesta infracció va quedar despenalitzada en la reforma del Codi Penal, tan sols demana que l’agent pagui una indemnització de 500 euros al jove. La vista se celebrarà el 27 de febrer a l’Audiència de Tarragona.A una setmana de la vista judicial, el jove i membres de l’esquerra independentista han presentat la campanya Ni al cap ni enlloc al mateix lloc on es van produir els fets. Durant l’acte, s’ha llegit un manifest -que ja compta amb el suport de 41 entitats- i s’ha fet pública la moció de suport presentada per la mare del jove, Lorda Mauri, perquè s’aprovi all proper ple de l’Ajuntament de Tarragona. Segons els seus impulsors, el text compta amb el suport d’ERC, CUP i ICV-EUiA.Pol Domingo, membre de l’esquerra independentista, ha lamentat que la ciutadania s’hagi oblidat dels «atacs rebuts» per la policia. Rellegint el manifest presentat, ha criticat que «obrir-li el cap a un menor d’edat tan sols suposa una falta lleu per a l’agressor» i ha cridat a acabar amb «la impunitat» de la policia.Al seu torn, la mare del noi ha afegit que la moció que portaran a l’Ajuntament de Tarragona demana que el consistori expliciti el seu suport al seu fill «en el marc dels compromisos que es desprenen de la declaració de Tarragona com a ciutat amiga de la infància» i que rebutgi «les actuacions policials abusives conra la població tarragonina que es manifesta de forma pacífica i democràtica».