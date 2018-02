El gruix del peix blau de Tarragona serà venut per Mercadona

El sector pesquer es mostra satisfet per l’acord al qual han arribat les dues parts

L’empresa de distribució Mercadona i la Confraria de Pescadors de Tarragona han arribat a un acord que estableix que el gruix de les captures de peix blau l’adquirirà a firma valenciana, mentre que una petita part serà per als petits venedors locals. Fonts de Mercadona han informat a aquesta redacció que el contracte signat és per un període «indefinit, revisable cada any», i que es manté l’acord que ja existia amb els peixaters de la ciutat.Mercadona tenia, a finals del 2016, un total 34 botigues a les comarques de Tarragona, xifra que va créixer l’any passat, per obertures com la superfície del Mercat Central. El peix blau que comprarà la cadena valenciana anirà destinat, de manera prioritària, «a les botigues tarragonines», tot i que, en funció de la demanda, es podria distribuir en altres zones pròximes, van dir les fonts consultades.Amb aquest acord, Mercadona pren el relleu de Pescanova, empresa que ha estat la que ha comprat el peix blau amb denominació d’origen Tarragona els darrers onze anys. La decisió de la marca valenciana afecta a deu embarcacions de la flota pesquera del Serrallo. «L’estratègia de la companyia és apostar per productes frescs i de proximitat», va apuntar la font consultada.Per altra banda, l’acord implica el lloguer, per part de Mercadona, d’una nau de la Confraria, on es farà la manipulació del peix per posar-los en caixes amb gel per distribuir-les als diversos punts de venda. Aquest fet també és beneficiós per al col·lectiu de pescadors, com va dir ahir el president de la Confraria, Esteve Ortiz, qui va valorar de manera molt positiva l’acord, ja que garanteix «un preu fix» de les captures «abans de sortir a la mar», en funció del nombre de quilos pescats i de les mides. Cal dir que l’anunci es va fer ahir, primer dia en què el vaixell van tornar a treballar un cop finalitzada la temporada de veda. «El preu es fixa directament amb els pescadors i, per tant, anem a sobre segur», va dir Ortiz, la qual cosa «ens dóna tranquil·litat». Segons va informar el president de la Confraria, el preu del quilo de peces grans podria situar-se al voltant dels tres euros.En la primera jornada de captures, després de la veda, els vaixells van arribar a port amb menys caixes de les esperades i amb una mida del peix blau més petita. El col·lectiu considera que la proliferació de tonyina i la protecció d’aquesta espècie redunda de manera negativa en el peix blau del litoral tarragoní.