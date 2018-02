Arriba la TarracoClik més solidària a la Tarraco Arena

Somos Click cedirà els beneficis del marxandatge de l'associació al Banc dels Aliments

Actualitzada 20/02/2018 a les 19:15

Del 23 al 25 de febrer la Tarraco Arena Plaça (TAP) acollirà la TarracoClick, l’exposició més gran de Playmobil de la Costa Daurada.A l'exposició, de caire familiar, reunirà a col·leccionistes que arriben de tot Catalunya i d’altres indrets que recreen amb aquests joguets grans composicions sobre la història que ens envolta. Des de l’antiga Tàrraco, passant pels templers, fins a les actuals ciutats modernes, recreat amb aquests fantàstics ninots.Somos Click, en aquesta primera edició, cedirà els beneficis de la venta de 300 samarretes i 7.000 xapes de l’associació al Banc dels Aliments. Des del Banc dels Aliments s'instal·larà una carpa on es faran tallers infantils i altres activitats per promoure i explicar totes les activitats de l’entitat.Somos Clicks és una entitat sense ànim de lucre que organitza exposicions de playmobils i destina els beneficis a obres socials de caire infantil. A cada ciutat on fan una fira col·laboren amb una entitat local.L'esdeveniment comptarà amb foodtrucks, circuit de carreres RC, concurs infantil de diorames, parc infantil i inflables, entre d'altres.Els horaris per l'exposició són: el divendres 23, de 17 a 20 hores; i el dissabte i diumenge d'11 a 20 hores. Les entrades costen entre 2 i 3 euros.