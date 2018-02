Acusen de dos delictes d'homicidi el conductor de l'accident de la rotonda de les Gavarres

Els Mossos també han instruït diligències penals per un delicte de conducció temerària i per conduir sense haver obtingut mai el carnet

Els Mossos d'Esquadra han instruït diligències penals a Adrián R., conductor de l'accident mortal de la rotonda de les Gavarres on van morir dues dones, per dos delictes d'homicidi per imprudència. Els agents també l'acusen d'un delicte de conducció temerària i d'un delicte per conduir sense haver obtingut mai el carnet. Per altra banda, el conductor també va ser denunciat administrativament per donar 0,19 mg/l en la prova d'alcoholèmia realitzada.L’accident va tenir lloc el passat 3 de febrer al matí a la rotonda de les Gavarres. El vehicle sinistrat circulava provinent de Reus en direcció a Tarragona a gran velocitat quan es va encastar contra la tanca de formigó de la rotonda, va saltar un talús i es va precipitar per un terraplè fins al voral de l’autovia A-7, que transcorre per sota d’aquesta zona. El turisme circulava a més de 140 quilòmetres per hora, malgrat que l’accés a la rotonda obliga els vehicles a reduir la velocitat fins als 40 quilòmetres per hora i a cedir el pas.Com a conseqüència de l’accident, van perdre la vida la passatgera davantera i la posterior del vehicle, Tamara Hernando González, de 19 anys (Secà de Sant Pere) i Elisenda Calderó López (Alcoletge), de 27. Les dues joves mortes en l’accident de trànsit i el conductor del vehicle vivien a Lleida. El conductor, que el van traslladar en estat greu a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.Segons va transcendir dies més tard, Adrián R. mai havia obtingut el carnet de conduir i va donar un resultat positiu en la prova d'alcoholèmia de 0,19 0,19 mg/l en la prova d'alcoholèmia realitzada. El cotxe que conduïa, un Volkswagen Golf, era propietat de la noia de més edat i, segons fonts coneixedores del cas, tots tres tornaven de celebrar l’aniversari d’ella a Salou.Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra han instruït diligències penals a Adrián R. per dos delictes d'homicidi per imprudència, un delicte de conducció temerària i un delicte per conduir sense haver obtingut mai el carnet. El conductor haurà de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.