Una marató de jazz omplirà de música el Refugi 1 del Port

Els aficionats podran participar de manera directa, a més de visitar una exposició de pintura

Actualitzada 18/02/2018 a les 20:57

El Refugi 1 del Port acollirà els dies 3 i 4 de març una marató de jazz, amb la característica que estarà oberta a la participació de tots els músics que hi vulguin prendre part d’aquesta iniciativa cultural. El dia abans, Juan José Hernández, qui signa les seves obres amb el pseudònim Jazz i que és el promotor de la proposta, inaugurarà una exposició de quadres realitzats per ell i que estan vinculats a aquest estil musical, en un acte que tindrà lloc a les 19 hores. Jazz Black & White, títol de l’exposició, es podrà visitar al llarg de tot el mes.Pel que fa a la marató, Hernández va explicar a aquesta redacció que «es tracta d’un festival especial, ja que a partir de la tercera o quarta cançó que interpretarà una agrupació de músics, altres músics que ho vulguin podran afegir-se i pujar a l’escenari a tocar els seus instruments». La música començarà a sonar al refugi del Moll de Costa a les 10:30 hores del dissabte 3 de març i no pararà fins a les 24 hores. El diumenge, dia 4, la jam session serà entre les 11 i les 22 hores. Per tant, tots els aficionats podran gaudir d’un bon grapat d’hores de jazz.Hernández es va mostrar molt satisfet de poder anunciar que «el pròxim més de març Tarragona celebrarà la primera edició de la Marató Jam Session, en el qual podrem fruir, de manera ininterrompuda, de diferents formacions i bandes que interpreten tendències musicals variades, formades per músics de les nostres comarques i, també, provinent d’altres zones». L’organitzador de l’esdeveniment va subratllar el fet que «en les actuacions podran interactuar tots aquells músics que desitgin participar en aquestes jam obertes».Per altra banda, Hernández va destacar que el dissabte 3 de març, a partir de les 22 hores i fins a la mitjanit, «se celebrarà la Gran Night Jam Jazz». A més, el diumenge al matí s’habilitarà un espai reservat a l’actuació d’alumnes i professors dels conservatoris i escoles de música de la comarca, «amb un horari posat amb la finalitat que puguin assistir-hi a les diverses actuacions pares i familiars dels mateixos».Hernández conrea les seves dues grans passions, la música jazz i la pintura que l’inspira aquest estil, com ho demostren els quadres que, en anteriors ocasions, ja s’han pogut veure en exposicions que ha realitzat a la ciutat de Tarragona. La seva obra pictòrica, colorista i molt directa, tornarà a un refugi del Port per poder ser apreciada pels tarragonins.