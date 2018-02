Tercera Joventut per la República protestarà a la plaça de les Cols

El col·lectiu defensa la llibertat dels presos polítics i, demà, tindrà el suport d’Avis i Àvies de Reus

Actualitzada 18/02/2018 a les 20:28

Estudien fer una coordinadora

La defensa de la democràcia i la petició de llibertat per als presos polítics viurà demà, dimarts, una nova jornada reivindicativa i de protesta convocada per Tercera Joventut per la República. La quarta trobada que farà aquest col·lectiu tindrà lloc a partir de les 11 hores, a les escales de la Catedral, i comptarà amb el suport d’Avis i Àvies per la Llibertat, de Reus. En el curs de la concentració, s’enlairaran 130 globus de color groc i l’arqueòleg Andreu Muñoz farà una breu intervenció, en la qual aportarà unes pinzellades de l’entorn històric de la plaça de les Cols, la Catedral i el carrer Merceria, va informar Lluís Jové, uns dels portaveus del col·lectiu.Les concentracions es duen a terme tots els dimarts i tenen com a fil conductor la situació política que viu Catalunya en virtut del procés. La d’aquesta setmana serà la quarta i, des de la primera, el nombre de participants ha anat en augment. Jové va comentar que l’objectiu «és fer visible que estem en contra de l’aplicació de l’article 155, a favor de la llibertat dels presos polítics i, també, demanem que la democràcia tiri endavant, ara que hi ha moltes coses que ens recorden a l’època franquista». «Nosaltres pensem que qui guanya unes eleccions té dret a governar i, això, ho demanem de manera ordenada i pacífica», va afegir el portaveu del moviment.Les concentracions «sempre les fem en llocs diferents i, per aquest motiu, també anirem als barris de la ciutat per sensibilitzar la gent», va informar Jové, qui va recordar que la primera concentració «la vam fer a la Rambla, davant el monument als Castells, i des d’allà vam anar a la Subdelegació del Govern. En aquella ocasió vam ser unes seixanta persones i, a la segona, a la plaça Corsini, ja érem unes setanta-cinc». La setmana passada, la trobada va ser al Balcó del Mediterrani. «Ens vam reunir dues-centes persones, entre elles l’Olga Xirinacs, qui va llegir un poema que ha escrit i que dedica a l’1 d’Octubre: la vam acabar cantant l’Estaca», van remarcar el portaveu Jové.La iniciativa que va començar el col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat, de Reus, s’està estenent. A més de l’entitat que hi ha a Tarragona, s’acaben de constituir col·lectius d’idèntics a Cambrils i Riudoms. «Anem tots junts i, en els pròxims dies, anirem a la concentració de Reus, on, per cert, tenen el suport de l’Ajuntament, cosa que no passa a Tarragona», va subratllar Jové, qui va comentar que hi ha un grup de gent que, seguint la crida dels CDR, es reuneix tots els divendres a la tarda davant la presó de l’avinguda República Argentina, per demanar l’excarceració dels presos polítics.El portaveu de Tercera Joventut per la República va afirmar que «no formem part d’una entitat constituïda jurídicament i les persones que acudeixen a les concentracions procedeixen de diferents àmbits, com Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana, els CDR i altres que no pertanyen a cap organització però que creuen necessari defensar la democràcia».Davant la proliferació de moviments com el que encapçala Lluís Jové, el representant de Tercera Joventut per la República va dir que «estem estudiant muntar una coordinadora per poder tenir una connexió directa entre tots, ja que el nombre d’organitzacions va a més». Jové va insistir a dir que «som persones grans amb unes ganes increïbles de fer coses», però va remarcar que el seu moviment afecta gent «de totes les edats, perquè del que es tracta és de defensar els valors de la democràcia». El dimarts, a les escales de la Catedral, el col·lectiu espera superar el nombre de participants.