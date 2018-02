L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, diu que l’impacte promocional que generarà la marca automobilística «és impagable»

El segon Tarraco

La confirmació oficial de què el nou model que la marca SEAT traurà al mercat es dirà Tarraco ha portat aparellada la dada que la fabricació començarà a finals d’any a Alemanya, segons ha informat avui en roda de premsa Josep Maria Barberà, director del Grup Jobacar. Barberà ha remarcat que el Tarraco serà la versió més gran d’aquest tipus de vehicle de SEAT, un SUV, i tindrà capacitat per a set persones. La presentació oficial del nou model es farà al Saló de l’Automòbil de Frankfurt del pròxim setembre.L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, s'ha mostrat molt il·lusionat amb la decisió presa per SEAT, qui ha comentat que avui mateix ha parlat amb l’alcalde d’Àvila, altre nom que sonava i que ha estat escollit en segona posició, «i m’ha trucat el d’Eivissa per felicitar la ciutat per l’elecció». L’alcalde ha assegurat que «lluirem el nom de Tarraco per tot el món» i això farà que molta gent s’interessi per l’origen del nom i per la ciutat de Tarragona. En aquest context, Barberà ha afegit que el Tarraco «tindrà repercussió a escala mundial, ja que podrà haver-hi vehicles amb aquest nom a Groenlandia». El director del Grup Jobacar ha remarcat que «donarà protagonisme a tot el nostre territori».Per la seva banda, Ballesteros ha expressat el seu agraïment a SEAT pel «procés participatiu que s’ha seguit per escollir el nom del nou model» i, també, «als activistes de les xarxes socials que han votat a favor de Tarraco i, en general, a tots els que han participat de l’elecció». L’alcalde ha recordat que el passat 31 de juliol hi havia nou propostes candidates i que, el 12 de setembre, van passar a ser-ne quatre: Tarraco, Alborán, Aranda i Ávila. Curiosament, el nom finalment triat és l’únic d’un topònim que no comença amb la lletra «A». Preguntat si prefereix que la paraula Tarraco –fórmula llatina de la ciutat– vagi o no amb accent, Ballesteros ha dit que «m’agrada més sense accent».Ballesteros ha insistit a dir que el nom del nou model de SEAT «serà una marca territorial molt potent i permetrà exportar Tarragona» i això «demostra que allò que la ciutat es proposa, ho aconsegueix». «Serà la campanya publicitària més barata i amb més repercussió que mai hagi fet la ciutat», ha remarcat. «L’impacte es multiplicarà per milions, ja que el dia que es va dir que el nom del cotxe seria Tarraco es van produir 80.000 impactes a Google», ha subratllat Ballesteros. A més, l’alcalde ha destacat que «serà la primera vegada que un cotxe dissenyat aquí serà fabricat a Alemanya».Un vehicle amb el nom Tarraco ja va circular fa unes dècades, quan, precisament a la ciutat de Tarragona, la marca SIATA va fabricar un model amb aires esportius. D’aquell Tarraco es van fer 598 unitats, sempre a partir de la transformació del mític SEAT 600. D’aquell model encara queden alguns exemplars, conservats, sobretot, per col·leccionistes. De tant en tant es poden veure en concentracions dedicades a vehicles que van sortir de la factoria que va produir cotxes i furgonetes entre els anys 1960 i 1973, localitzada en les proximitats de l’antiga Universitat Laboral (Complex Educatiu de Tarragona).