Repsol atura la planta d'etilè de Tarragona per reparar una avaria

L'empresa va detectar el problemes dimecres passat i ha preferit parar totalment la planta per començar de zero

Actualitzada 19/02/2018 a les 17:37

Repsol ha parat la planta d'etilè de La Pobla de Mafumet, al polígon petroquímic nord de Tarragona, per reparar una avaria detectada dimecres passat.Segons informa la companyia, han optat per parar totalment la planta per començar de zero en la posada a punt i evitar que la torxa de seguretat estigui activa massa temps.Dimecres passat, l'empresa ha informat d'una incidència puntual en uns compressors d'aquesta planta, cosa que va obligar a activar la torxa de seguretat per cremar gasos, fet que fa molt visible a diversos quilòmetres a la rodona una gran flama i fum.L'incident, sense risc per a l'entorn, segons la companyia, es va comunicar al 112 i estava controlat, amb la previsió de solucionar-ho en poques hores.Finalment, s'ha optat per parar totalment la planta per «solucionar els temes que complicaven i allargaven» la tornada a la normalitat, fet que al seu torn implicava més temps amb la torxa activa.La torxa estarà apagada mentre duri aquesta parada no programada, malgrat que quan torni a arrencar en uns dies, tornarà a encendre's perquè forma part dels processos de seguretat.