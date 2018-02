Les obres al tram de Sedassos del Circ s'allargaran fins a la primavera

Les grades d’acer i fusta es troben als tallers a l’espera que acabin la reforma de Sant Domènec

Actualitzada 18/02/2018 a les 20:21

L’estructura d’acer corten, folrada amb llistons de fusta, que cobrirà part del sector de grades del tram del Circ romà de la plaça dels Sedassos, es troba des de fa temps en fase de construcció als tallers, però no es procedirà a la seva col·locació al monument «fins a inicis de la primavera», va informar a aquesta redacció la regidora de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria. La instal·lació de l’estructura es posarà, probablement, cap a començament del mes d’abril.La intervenció en aquest sector del Circ va iniciar-se el mes de març de l’any passat i, en principi, la duració era de sis mesos. El projecte es va haver de modificar i s’ha allargat en el temps, de manera considerable, fins al punt que, per fer el conjunt d’obres programades, haurà calgut invertir més d’un any.Floria, va comentar a aquesta redacció que l’estructura que s’adaptarà a la zona de grades està gairebé finalitzada, i va apuntar que el retard ha estat a causa de les condicions meteorològiques i a la transformació dels carrers Salines i Sant Domènec en zona de vianants. Aquesta intervenció «ha impedit el pas de camions», vehicles que han de transportar les grades d’acer corten fins a la plaça dels Sedassos per procedir a la seva instal·lació. Un cop s’hagi procedit a la col·locació de l’estructura moderna, bona part del Circ deixarà de ser visible.La intervenció en aquest monument declarat Patrimoni Mundial afecta una superfície d’aproximadament 450 metres quadrats i les grades modernes ocuparan un total de 191 metres quadrats. Aquest serà, precisament, l’ampli tram original que quedarà tapat, mentre que l’estructura moderna permetrà que la gent segui a les grades com si fossin espectadors.En una segona fase, s’hi habilitarà un espai d’interpretació del Circ amb maquetes i audiovisuals, mentre que és una incògnita si es podrà visitar la volta, d’uns cinquanta metres, que és continuació de la Volta Llarga a la que s’accedeix des del pretori i que és un dels espais monumentals de la ciutat que més impressionen els turistes.Per acabar el projecte de reforma del Circ, iniciat aviat farà un any, primer haurà de concloure la transformació de Salines i Sant Domènec en carrers destinats als vianants, que també s’ha allargat en el temps, ja que els primers treballs van començar a finals del mes de setembre de l’any passat.