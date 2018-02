La Brigada d'Intervenció Ràpida realitza més de 3.300 actuacions el 2017

La reparació de voreres, actuacions a l’asfalt i reposicions de pilones trencades, murs i mobiliari urbà, les més habituals

Actualitzada 19/02/2018 a les 13:15

La Brigada d’Intervenció Ràpida (BIR) de l’Ajuntament de Tarragona va realitzar l’any passat un total de 3.303 actuacions, 182 més que l’any anterior. Un 59% de les reparacions corresponen a voreres, un 25% a l’asfalt i un 16% a reposicions de pilones trencades, murs o mobiliari urbà. Des de la seva posada en marxa, l’any 2008, aquest equip ha portat a terme més de 27.000 actuacions a la ciutat, segons ha subratllat aquest dilluns el tinent d’alcalde d’Espais Públics, José Luis Martín. La BIR es complementa amb la Brigada Municipal i soluciona petites reparacions a la via pública en un termini que oscil·la entre les 24 hores i els 15 dies, depenent de la urgència del fet. Durant tot l’any passat, els veïns van donar 470 avisos mitjançant l’aplicació mòbil de l’Ajuntament i van efectuar 264 trucades. La pròpia activitat inspectora de la brigada es va traduir en 292 intervencions.Des de la seva posada en funcionament, el juliol del 2008, la BIR ha reparat 21.714 voreres, ha fet 2.785 actuacions de millora en l’asfaltat de les vies urbanes i 2.581 actuacions en mobiliari urbà. La Brigada d’Intervenció Ràpida està formada per disset persones, quatre camions, dues furgonetes, dos vehicles de manteniment, generadors, talladores, formigoneres i un equip de reparació asfàltica.El tinent d’alcalde d’Espais Públics, José Luis Martín, n’ha fet una valoració molt positiva i ha destacat que la BIR actua tant al centre de la ciutat com als barris. En aquest sentit, a la zona centre es van fer més de 1.200 i, als barris de Ponent, més de mig miler. El regidor ha subratllat, per exemple, les intervencions de millora en parcs infantils i l’atenció a les demandes de les entitats veïnals i de la ciutadania.En funció de la urgència, les reparacions es fan en 15 dies les normals i en tres les urgents. «Fins i tot la majoria d’actuacions, les de més urgència, es resolen en menys de 24 hores», ha assenyalat el regidor. «El què ofereix la BIR són solucions a la ciutat amb la premissa d’intervenir ràpidament», ha conclòs Martín.