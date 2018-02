L'EMT posarà en servei un servei de parada intermèdia al bus nocturn

Es tracta d’una nova mesura destinada a les dones perquè puguin baixar en punts més propers al seu destí dins de la ruta establerta

Actualitzada 19/02/2018 a les 15:20

A partir d’aquest divendres, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona posarà en marxa un nou servei de parada intermèdia al bus nocturn. Es tracta d’una nova mesura destinada a les dones i que els permetrà baixar entre dues parades a les línies 71, 72 i 73 del TGNIT. D’aquesta manera, es facilita que les usuàries puguin baixar en punts més propers al seu destí dins de la ruta establerta, segons ha informat l’Ajuntament. La presidenta de l’EMT, Begoña Floria, ha explicat que «seguint amb la tasca de l’empresa d’oferir un servei de qualitat i cada cop més adaptat a les necessitats dels nostres usuaris, hem apostat per engegar aquest servei al TGNIT per dotar de més seguretat a les dones que viatgen amb el bus a la nit».El servei nocturn d’autobús consta de la línia N-71, que uneix la plaça Imperial Tàrraco amb els barris de Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador; la N-72, que enllaça el centre de la ciutat amb tots els barris de Ponent i la N-73, que va des de la plaça Imperial Tàrraco fins a Boscos després de recórrer l'Arrabassada i els nuclis de Llevant. Durant tot l’any funciona les nits de divendres i dissabte i els festius assenyalats i a l’estiu també es presta el servei les nits del dijous.Precisament, aquest dilluns el grup municipal de la CUP de Tarragona i el col·lectiu Cau de Llunes han presentat una moció -que es pretenia presentar al plenari de dilluns vinent- per demanar la implantació d’aquesta mesura en totes les línies que operen entre les deu de la nit i les sis de la matinada. Tant la CUP com el col·lectiu feminista han subratllat que aquesta iniciativa permet ampliar la percepció de seguretat d’aquelles usuàries que, pel fet de ser dones, corren el risc de patir agressions sexuals a l’espai públic.